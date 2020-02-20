Президент України Володимир Зеленський запевнив, що розслідування справ Майдану триває і винні в злочинах будуть покарані.

Про це він заявив на зустрічі з рідними Героїв Небесної Сотні в шосту річницю розстрілу Майдану 20 лютого, передає пресслужба Офісу президента.

"Я як президент і влада – ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І незважаючи на те, як йшло слідство останні шість років, ми не тільки повністю вас підтримуватимемо, але й повністю завершимо цю справу. Це наше головне завдання", – підкреслив Зеленський.

Зеленський дав обіцянку у справах Майдану ОП

Він зазначив, що це пріоритет для нього особисто. "Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження Генеральної прокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи і продовжили розслідування", – додав український лідер.

Відповідаючи на запитання батька одного з Героїв, Владислава Зубенка, президент сказав:

"Для мене Герої Небесної Сотні – це люди, які відстоювали і відстояли незалежність нашої країни. Відстояли, незважаючи на те, що в нас почалася війна. Ці люди не дали можливості розколоти країну. Це наше ядро, це головне, що в нас є. Тому я вважаю, що вони Герої".

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Родичі загиблих поскаржилися на те, що вже шість років чекають результатів розслідування злочинів проти учасників Майдану і покарання всіх винних.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство триває, а багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне.

"Тільки у справах Майдану засуджено 44 особи. Це ті, про яких є остаточне рішення суду, яке набрало законної сили. Це ті, хто вже несе покаранн... Це і "тітушки", і правоохоронці.

Серед тих, кого ми зараз залучаємо, – це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство в скоєнні злочинів", – пояснив він.

Усі речові докази у справі, додав прокурор, збережені і будуть використані під час судових процесів. "Нічого не пропало. Жоден день розслідування не втрачено", – додав Рябошапка.

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Т. в. о. директорки Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова нагадала, що, відповідно до закону, в січні прокурори, які займалися справами Майдану, були переведені з Офісу ГПУ в ДБР. Після цього зазначений підрозділ було перетворено в Управління у справах Майдану. За її словами, незабаром буде оголошено конкурс, на якому виберуть керівника цього управління.

"Конкурс буде відкритим, і сім'ї Героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу", – зазначила керівниця ДБР.

Також Венедиктова запропонувала присутнім зустрітися в офісі Бюро й обговорити питання, які їх хвилюють.

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Зустріч Зеленського з родичами Героїв Небесної Сотні ОП

Як писав OBOZREVATEL, 20 лютого в Києві проходять пам'ятні заходи, приурочені до Дня Небесної Сотні. Шість років тому, під час Революції Гідності, стався масовий розстріл протестувальників силовиками.

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