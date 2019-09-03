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3 вересня • оновлено в 07:11
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/ Політика

"Не збираємося втрачати солдатів!" У Зеленського назвали терміни завершення війни на Донбасі

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну на Донбасі якомога швидше, але при цьому не йти на неприйнятні компроміси.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко після переговорів у "нормандської форматі" на рівні політичних радників у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

"Ми збираємося зробити це точно до кінця року", – уточнив дипломат. За його словами, якби Україна мала можливість вирішити це питання силою з самого початку, все було б вже завершено і "ми б зараз не були на цьому етапі".

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24"

Однак, Україна, як відповідальна держава, акцентував Пристайко, усе ще виконує ті домовленості, які були досягнуті в 2014 році.

"Ми хочемо завершити цю війну і президент Зеленський кілька разів пояснював: ми не можемо собі дозволити ще 5 років перебувати у тому стані, в якому перебуваємо зараз – економічно, фінансово, ми не збираємося кожен день втрачати солдата", – сказав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко розповів, що на зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
переговори щодо Донбасу
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Солдатов"))))) Очередное дно от рагулей обосса)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хуторяне,валите с Донбаса. Война це не ваше. Ваше- це свыньи,навоз, польские толчки по безвизу, проституция, контрабанда бурштина и сигарет
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Прикольно...на уступки они идти не собираются, силой решить проблему не могут, но до конца года войну собираются закончить. Как? Сыграть членом на рояле ? Ну, попробуйте...хотя некоторые эксперты не верят в такие методы.
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