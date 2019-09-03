"Не збираємося втрачати солдатів!" У Зеленського назвали терміни завершення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну на Донбасі якомога швидше, але при цьому не йти на неприйнятні компроміси.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко після переговорів у "нормандської форматі" на рівні політичних радників у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

"Ми збираємося зробити це точно до кінця року", – уточнив дипломат. За його словами, якби Україна мала можливість вирішити це питання силою з самого початку, все було б вже завершено і "ми б зараз не були на цьому етапі".

Війна на Донбасі "24"

Однак, Україна, як відповідальна держава, акцентував Пристайко, усе ще виконує ті домовленості, які були досягнуті в 2014 році.

"Ми хочемо завершити цю війну і президент Зеленський кілька разів пояснював: ми не можемо собі дозволити ще 5 років перебувати у тому стані, в якому перебуваємо зараз – економічно, фінансово, ми не збираємося кожен день втрачати солдата", – сказав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко розповів, що на зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

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