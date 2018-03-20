"Не встигну відстрілятися від Савченко": в Раді відреагували на закон про заборону зброї

Народні депутати України прокоментували закон, який зобов'язує парламентаріїв перед входом до сесійної зали здати особисту зброю в сейфи.

Так, охоронці повинні спитати при спрацьовуванні металошукача у народних обранців, чи є при них заборонені предмети, і в разі позитивної відповіді, запропонувати залишити їх під ключ. Подібна процедура буде обов'язковою. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Не користуюся охоронцями, не користуюся водіями, сам себе охороняю. Депутатська діяльність дійсно додає ворогів. Тут я не відчуваю себе в небезпеці і не бачу сенсу ходити по Верховній Раді зі зброєю", - розповів депутат від фракції Блок Петра Порошенка Олег Петренко.

Він регулярно здає іменний "Форт" на зберігання при вході в Раду.

"Я так жартую, що якщо від Наді (позафракційний народний депутат Надія Савченко. - Ред.) доведеться відстрілюватися, я не встигну. Тому що треба збігати до охоронця і двома ключиками відкрити сейф", - пожартував Петренко.

Позафракційний нардеп Володимир Парасюк не здавав раніше зброю, тому що не довіряє державній охороні. Однак, він намагався не заносити до сесійної зали пістолет.

"Заносив кілька разів, коли забував. Але намагаюся не заносити. Залишаю в кабінеті у себе, в комітеті або в автомобілі. Але ви розумієте, в автомобілі трохи небезпечно", - заявив Парасюк.

Згідно з приблизними підрахунками, з пістолетами в парламент регулярно ходили близько десятка депутатів. Неодноразово виникали суперечки і бійки, і навіть літали в сесійній залі димові шашки.За словами самої Савченко, в день, коли стало відомо, що вона принесла з собою зброю, гранат при ній не було. Вона також пообіцяла виконувати новий закон.

Незважаючи на згоду більшості депутатів з нововведенням, є й ті, хто опонує даному рішенню. Так, колишній комбат "Азова" Андрій Білецький вважає, що норма Конституції про депутатську недоторканність і неможливість огляду особистих речей важливіше, ніж будь-який закон.

"Добре, зараз поставлять більше металевих рамок, дозволять обшукувати. Що значить дозволять обшукувати? Це значить дозволять УДО. Але будь-який депутат скаже: ви що, не пустите мене на робоче місце? Тобто без зняття недоторканності - це дешевий популізм", - заявив він.

Тим часом, представник "Народного фронту" Антон Геращенко вважає, що Конституції закон не порушує.

"Норма про те, що речі депутатів не оглядають, вона не в Конституції записана, а в законі про статус народного депутата, стаття 27. І пропозиція така: цю статтю змінити і речі депутатів перевіряти, і проходити через рамки", - повідомив Геращенко.

Як повідомляв "Обозреватель", державна охорона матиме право не допускати до держустанов людей з холодною та вогнепальною зброєю, вибухівкою, боєприпасами всіх видів і зразків та іншими видами зброї.