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''Не треба було робити Майдан'': нардеп і економіст зчепилися в прямому ефірі через Януковича

12.3тЧитати матеріал російською

Народний депутат від "Свободи" Михайло Головко та економіст Олександр Охріменко влаштували словесну перепалку в прямому ефірі.

Під час ток-шоу на телеканалі NEWSONE експерт заявив, що до Революції гідності в 2013 році середня заробітна плата українця становила 440 доларів.

"Давайте я вам нагадаю один факт: до Майдану зарплата була 440 доларів", - сказав Охріменко.

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Нардеп, в свою чергу, запропонував Охріменко повернути до влади колишнього президента країни Віктора Януковича.

"Так поверніть свого Януковича, їдьте за ним в Ростов. Скучаете по Януковичу? В Ростов, будь ласка, їдьте і повертайте", - сказав він.

"Так перестаньте говорити про Януковича... Не треба було робити Майдан, щоб поміняти одного на іншого... Не треба було робити Майдан", - заявив Охріменко.

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Суперечку закінчив ведучий ток-шоу, попросивши вимкнути мікрофони всім учасникам програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп і заступник міністра поскандалили в прямому ефірі.

Читайте всі новини по темі "євромайдан" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
євромайдандоля ЯнуковичаЗарплати в Україні
Особа
Олександр Охрименко
Місце
Україна
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Новый МАНДАйн замутить и списать все по старинке списать все на попередникiв?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Два хохложопика ругаются из-за майдана, затеянного в их стране зарубежными кукловодами. Смешно. А ничего, хохлы, что никто из вас не решал, быть майдану или не быть?
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Не, Майдаун это ж было так весело! Покрышки, скачки, речевки, печенюшки! А то , что Юкрейн подохла после этого, так то януковощ виноватый ))
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