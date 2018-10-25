''Не треба було робити Майдан'': нардеп і економіст зчепилися в прямому ефірі через Януковича

Народний депутат від "Свободи" Михайло Головко та економіст Олександр Охріменко влаштували словесну перепалку в прямому ефірі.

Під час ток-шоу на телеканалі NEWSONE експерт заявив, що до Революції гідності в 2013 році середня заробітна плата українця становила 440 доларів.

"Давайте я вам нагадаю один факт: до Майдану зарплата була 440 доларів", - сказав Охріменко.

Нардеп, в свою чергу, запропонував Охріменко повернути до влади колишнього президента країни Віктора Януковича.

"Так поверніть свого Януковича, їдьте за ним в Ростов. Скучаете по Януковичу? В Ростов, будь ласка, їдьте і повертайте", - сказав він.

"Так перестаньте говорити про Януковича... Не треба було робити Майдан, щоб поміняти одного на іншого... Не треба було робити Майдан", - заявив Охріменко.

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Суперечку закінчив ведучий ток-шоу, попросивши вимкнути мікрофони всім учасникам програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп і заступник міністра поскандалили в прямому ефірі.