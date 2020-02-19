"Не припиняйте війну в голові!" Ярош застеріг від трьох сценаріїв капітуляції України

Командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош закликав владу не погоджуватися на варіант поразки в боротьбі з ворогом. Він побоюється реалізації трьох сценаріїв капітуляції перед Росією, які знищать Україну.

Свою думку з цього приводу він висловив у дописі на Facebook у шосту річницю завершення Революції Гідності.

"Не варто починати будь-яку величну справу з думкою про поразку. Тоді вона буде приречена. Не треба "припиняти війну у своїй голові", коли вона ще реальна і її вогонь може охопити всю територію держави. Не можна пацифікувати і "умиротворювати" свій народ, який шість років веде Священну війну, постійно скиглячи "про втому", "неможливість перемоги зі зброєю в руках" і "неймовірно сильного противника", – обурився Ярош.

За його словами, така риторика правителів призводить до деградації й деморалізації суспільства, внутрішнього заколоту і відкриття психологічних воріт для військ ворога. Все це в сукупності в результаті приводить націю тільки до капітуляції та поразки.

Ярош припустив, що такий катастрофічний для України сценарій може бути реалізований трьома способами.

Відмова влади від повернення під контроль держави окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму.

Ціннісна капітуляція, тобто прийняття ворожого "русского міра" українською владою, політикумом та суспільством.

Прихід до влади прокремлівського політико-фінансово-інформаційного угруповання за рахунок проросійського електорату з окупованих Росією, а в перспективі повернутих територій.

Дмитро Ярош "5 канал"

Ярош наголосив, що це призведе до втрати незалежності держави, національної ідентичності та глобальних перспектив українського народу. Разом з тим він висловив упевненість, що в українців є великий шанс на те, щоб відстояти свою свободу.

"Українцям є що протиставити всім цим можливим варіантам. Добре вивчивши ворога, маючи чіткий план звільнення і відродження, шляхетні завдання і цілі, величну мету – побудова української самостійної соборної держави, усвідомлюючи небезпеки і можливі проблеми, український народ здатний здобути бажану перемогу. До того ж у нас є громадяни, готові на самопожертву в ім'я нації та держави. І це наш головний ресурс. Підтвердженням цьому є Революція Гідності та війна за незалежність", – обнадійливо підсумував лідер УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ярош заявив, що Україна повинна прагнути до перемоги над російським агресором на тимчасово окупованому Донбасі, адже без цього її державності загрожує знищення.

Він також не виключив силового варіанту звільнення захоплених територій.

Крім того, лідер УДА висловив упевненість в тому, що патріоти із силових відомств України цілком можуть організувати революцію на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

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