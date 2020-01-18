"Не голосуйте!" Журналістка пригрозила команді Зе провальною війною зі ЗМІ

Якщо Верховна Рада проголосує за "драконівські" норми законопроекту про мільйонні штрафи за поширення недостовірної інформації і дезінформації, журналістам буде оголошена війна, яку владі ніколи не виграти.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналіст Олеся Бацман. За її словами, навіть в українському розрізненому журналістському співтоваристві, є теми, які об'єднають практично всіх, хоча б з почуття самозбереження.

Нагадаємо, в Україні за недостовірну інформацію і дезінформацію хочуть саджати у в'язницю на строк до семи років і штрафувати до 9,4 млн гривень. Про це йдеться в проекті закону, який Міністерство культури, молоді та спорту України винесло на публічне обговорення. У тексті документа вказується, що недостовірна інформація – це неправдиві відомості (дані) про осіб чи факти, події і явища, яких не існувало взагалі або які існували, "але відомості про них неповні або перекручені".

Публічне обговорення документу триватиме ще місяць, а потім відбудеться розгляд урядом і Верховною Радою України.

В Україні хочуть штрафувати за брехню

"Влада, яка працює на благо народу, поважає журналістів і бачить їх своїми союзниками. Влада, яка не збирається робити нічого хорошого для своєї країни, боїться журналістів і нападає на них. Я не знаю ні одну владу ні в одній країні світу, яка б, оголосивши війну журналістам, виграла її. Навіть в нашому розрізненому журналістському співтоваристві, є теми, які об'єднають практично всіх. Хоча б з почуття самозбереження. Одне радує, поки, судячи з усього, процедури в документі виписані дуже туманно, що дозволить чіплятися за юридичну казуїстику і не виконувати драконівські норми", – впевнена журналіст.

За її словами, замість написання таких законів, владі потрібно сприяти створенню ринку реклами, який дозволить якісній незалежній неолігархічній журналістиці зайняти домінуюче місце в країні, де влада намагається зробити підконтрольними всі ЗМІ.

"У мене є одна порада народним депутатам – якщо ви не хочете швидко і назавжди "прославитися", не голосуйте за цей документ. Навіть сьогодні існують такі плями для репутації, які неможливо вивести. Повірте, слава тих, хто кнопкодавив за закони 16 січня, здасться мєждусобойчиком на лавочці в порівнянні з тим, яку частку журналісткої "любові" отримають ті, хто проголосує за ініціативу Мінкульту", – підсумувала Бацман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Новий рік у Верховній Раді зареєстрували законопроект про медіа, який задовго до цього обріс міфами і скандалами, мовляв, закриють всіх – від неугодних телеканалів до блогерів в соцмережах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!