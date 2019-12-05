Назвав Томос "термосом": Епіфаній розповів про ставлення до Зеленського

У Православній церкві України є великі очікування від Володимира Зеленського як президента нашої держави.

Про це заявив митрополит Епіфаній в інтерв'ю ВВС Україна. "Президент – це атрибут української держави, тому ставлення у нас до Зеленського позитивне, є певні очікування, як і в усього народу", – сказав він.

Володимир Зеленський і митрополит Епіфаній "Гордон"

При цьому предстоятель ПЦУ підтвердив, що Зеленський ставиться рівновіддалено до всіх церков, релігій та конфесій.

"Нас це влаштовує, бо немає протистояння, немає внутрішнього втручання у справи церкви. Те, що декларується, те і відбувається", – запевнив Епіфаній.

При цьому митрополит сказав, що не обговорював із Зеленським жарт, у якому він назвав Томос "термосом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх Київський і всієї України-Русі Філарет заявив, що Томос про автокефалію української церкви, який надав Вселенський патріархат, нібито можуть відкликати.

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