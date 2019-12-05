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5 грудня • оновлено в 14:49
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Назвав Томос "термосом": Епіфаній розповів про ставлення до Зеленського

2.7т
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У Православній церкві України є великі очікування від Володимира Зеленського як президента нашої держави.

Про це заявив митрополит Епіфаній в інтерв'ю ВВС Україна. "Президентце атрибут української держави, тому ставлення у нас до Зеленського позитивне, є певні очікування, як і в усього народу", – сказав він.

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Володимир Зеленський і митрополит Епіфаній

Володимир Зеленський і митрополит Епіфаній

"Гордон"

При цьому предстоятель ПЦУ підтвердив, що Зеленський ставиться рівновіддалено до всіх церков, релігій та конфесій.

"Нас це влаштовує, бо немає протистояння, немає внутрішнього втручання у справи церкви. Те, що декларується, те і відбувається", – запевнив Епіфаній.

При цьому митрополит сказав, що не обговорював із Зеленським жарт, у якому він назвав Томос "термосом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх Київський і всієї України-Русі Філарет заявив, що Томос про автокефалію української церкви, який надав Вселенський патріархат, нібито можуть відкликати.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Митрополит Епіфаній Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Томос Православна церква України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский экстренно провёл Совбез, на который пригласил предстоятелей трех украинских церквей.
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Мир Миру
Мир Миру
Але ж Зеленський діяч культури, хоч і бувший? А міністерство культури України повернення історичних артефактів часів Київської Русі може розпочати з Києво-Печерської Лаври, яка знаходиться в управлінні ченців Московського патріархату. Інвентаризацію законної історичної спадщини України "попередники" зробили не так давно.
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