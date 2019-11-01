"НАТО має зобов’язання перед Україною!" Порошенко виступив із важливою заявою

План дій щодо членства України в НАТО передбачає не лише добровільні зобов’язання щодо реформ, які бере на себе Україна. Цей документ також ставить зобов’язання Альянсу перед Україною за підсумками виконання вимог ПДЧ.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Львівському безпековому форумі-2019 у рамках сесії: "Мілітаризація Криму: виклики для регіону та НАТО", – передає пресслужба політсили.

"ПДЧ – це не лише добровільні зобов’язання України, яка декларує свої наміри стати членом Альянсу. ПДЧ щодо членства в НАТО – це зобов’язання Альянсу після того, як Україною будуть виконані всі умови – прийняти нас", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко

Він додав, що ситуація дуже подібна до виконання Україною плану дій щодо візового режиму.

"Ми саме так і діяли. Напишіть нам все, що ми маємо зробити, але наприкінці гарантуйте, що ви надасте українцям право без віз подорожувати країнами Європи", – сказав політик.

"Саме так було з Угодою про асоціацію. І навіть референдум у Нідерландах, участь у якому дуже ретельно взяла Російська Федерація, не зупинив ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", – додав парламентар.

"Саме так ми маємо діяти в питаннях ПДЧ щодо членства в НАТО", – підкреслив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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