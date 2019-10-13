Завтра в Украине отмечается День Защитника Украины. Это – государственный праздник и за несколько лет мы привыкли его отмечать, как нечто светлое и символ надежды. В самом деле, наличие боеспособной, хорошо вооруженной и мотивированной армии, дает необходимый уровень безопасности всему населению любой страны и наоборот. Особенно, если такая страна имеет общую границу с отбитым на всю голову лепрозорием.

Война 2014 года стала возможной только потому, что преступные правители Украины, целенаправленно и последовательно уничтожали армию, все годы независимости. В какой-то момент, противник решил, что развал армии прошел точку невозврата и теперь – можно. Так действует любой преступник или преступный режим. Если он видит, что можно безнаказанно поживиться, он сделает это.

Но за последние пять лет армия вернула себе статус и мотивацию, получила боевой опыт и новые системы вооружений. Именно это остановило полномасштабную войну. Исходя из этого, можно обоснованно утверждать, что действия, ведущие к ослаблению армии – преступны, а тот, кто действует в подобном направлении – преступник. Причем, преступник подлый, поскольку имея свежий опыт подобной ситуации, он безусловно стремится к ее волочению и оккупации.

В этот день хотелось бы пожелать нашим военным стойкости и уверенности в том, что народ, именно народ, а не стадо, поддерживает свою армию, как делал это в самые тяжелые моменты нашей истории, сделает это еще, если придется.

В общем, с праздником наших воинов и всех тех, кто принял участие в становлении нашей армии! Слава Украине!

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