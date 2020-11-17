Нардепи поскаржилися до КСУ на карантин вихідного дня. Документ

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Нардепи оскаржать карантин вихідного дня в КС

Народні депутати звернулися до Конституційного суду з вимогою оцінити відповідність Конституції України постанови Кабміну про введення карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він також опублікував фото доповнення до конституційного подання з підписами народних обранців.

"45 депутатів звертаються до Конституційного суду з вимогою скасувати геноцид імені Шмигаля під назвою "карантин вихідного дня", – написав Дубінський.

У поданні народні депутати просять оцінити відповідність Конституції окремих положень постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 "Про введення карантину і запровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної SARS-CoV-2".

Нардепи звернулися до КСУ
Подання підписали 45 депутатів ВР
Нардепи попросили оцінити конституційність постанови Кабміну щодо карантину

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

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