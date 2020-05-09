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9 травня • оновлено в 19:39
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Нардеп від "Слуги народу" Трухін задекларував 22 млн грн подарунка від батьків

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Народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін задекларував 22 мільйони гривень як подарунок від батьків.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з його декларації про доходи за 2019 рік, яка була опублікована 7 травня. Згідно з документом, батько і мати подарували Трухіну по 11 мільйонів.

Трухін задекларував 22 млн грн подарунка від батьків

Трухін задекларував 22 млн грн подарунка від батьків

Також нардеп задекларував понад 100 земельних ділянок в Полтавській області, дві квартири в Дніпрі і автомобіль Volkswagen Touareg.

За минулий рік у Верховній Раді Трухін заробив 162 057 гривень. У сільськогосподарському виробничому кооперативі "Андріївський", який також вказаний як основне місце роботи, він отримав 130 479 гривень.

Батьки подарували: "слуга народу" вказав 22 млн гривень в декларації

Скріншот декларації

Олександр Трухін – український політик і підприємець, народний депутат IX скликання. Народився 10 листопада 1986 року в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Випускник Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

29 серпня 2019 року прийняв присягу Народного депутата України IX скликання. У новому скликанні парламенту став заступником голови комітету з питань бюджету.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українці до 1 червня мають заповнити податкові декларації, а після – заплатити за додатковий дохід. 18% потрібно віддати практично з будь-якого заробітку: оренди житла, гонорарів, прибутку від незалежної професійної діяльності.

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Читайте всі новини по темі "Декларації про доходи чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Декларації про доходи чиновників
Місце
Україна
Тег
декларація
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