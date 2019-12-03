"Нам нема про що говорити": в Україні відповіли на вимогу Росії щодо Донбасу

Україна буде вести прямий діалог із Донбасом лише після того, як в окремих районах Донецької і Луганської областей будуть проведені вибори за українськими законами.

Про це розповів в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи вимогу Кремля до України щодо переговорів з ОРДЛО.

Військовий експерт нагадав, що самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" офіційно не визнає не лише Україна, а й сама Росія.

"Якщо ми подивимося Мінські домовленості, там ідеться про прямі переговори з представниками окремих районів Донецької та Луганської області. Які це мають бути представники? Там немає жодного посилання на "ДНР" або "ЛНР". Захарченко та Плотницький підписали комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей як фізичні особи – без підпису їх статусу", – заявив він.

"Значить, логіка наша дуже проста. Для того, щоб нам говорити з представниками цих регіонів, нам треба там їх вибрати. Обрати ми їх можемо тільки на вільних демократичних виборах. А з людьми, обраними на виборах, які ми не визнаємо, які не визнають європейські держави, не визнає ОБСЄ, нам нема про що говорити", – наголосив експерт.

За словами Мусієнка, після того, як жителі Донбасу оберуть своїх законних представників, офіційний Київ може почати з ними діалог про децентралізацію.

"Коли вони побачать, яка зараз іде реформа децентралізації в Україні, якщо будуть внесені певні зміни до Конституції – про префектів і так далі – вони не захочуть жодного особливого статусу. По суті, це і є автономія – розширення повноважень місцевих громад", – зазначив він.

"Інакше шлях такий – особливий статус для них, "народна міліція" тощо. У найгіршій інтерпретації реалізація Мінських домовленостей. Це неприйнятно для України", – підсумував військовий експерт.

nk.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно завершувати цю війну", – сказав він.

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

У мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

Обмін полоненими.

Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

Новий закон про особливий статус Донбасу.

Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал