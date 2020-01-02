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2 січня • оновлено в 21:04
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"Найкраще рішення для України": в Раді відреагували на заяву США щодо Донбасу

5.2т
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Україна зможе повернути непідконтрольну ділянку кордону з Росією на Донбасі за допомогою ООН або ОБСЄ.

Про це сказала в ефірі ObozTV народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи заяву тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора про можливість деокупації Донбасу.

"Я абсолютно задоволена, що говорить Вільям Тейлор, тому що розумію, що він би даремно не говорив. Він працював в Іраку, в гарячих точках, він добре знає, як вирішувати такі конфлікти, і як кожне слово має вагу. Коли Вільям Тейлор каже, що, можливо, буде використано майданчик ООН або ОБСЄ, то він знає, що такі моделі вже опрацьовуються", – зазначила нардепка.

За її словами, якщо озвучений американським дипломатом сценарій буде реалізовано, "це буде серединне рішення, але найкраще для нас, яке може бути".

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"Якщо це трапиться в 2020 році, це буде прекрасно. Перше завдання – закрити кордон з Росією, відновити наш контроль. Нехай він буде спільним. Звичайно, ні про які "ДНР-ЛНР" не йдеться. Мова про міжнародні сили, можливо, спільне з ОБСЄ патрулювання. Але це має бути під контролем України", – наголосила Верещук.

"Вільям Тейлор говорить про це публічно, розуміючи, що ми і Росія будемо про це читати. Він знає, що робить, заявляючи про те, що вже протягом двох років ми це питання могли вирішити. Він у такий спосіб і Росію змушує бути більш активною", – додала депутатка.

"Найкраще рішення для України": в Раді відреагували на заяву США щодо Донбасу

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що проблему тимчасової окупації Росією територій Донецької і Луганської областей можна вирішити протягом одного-двох років. За словами дипломата, ключовою є проблема повернення Україні контролю над східним кордоном.

Також Тейлор записав потужне звернення до громадян України.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться у будні о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Павло Заяц
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Вільям Тейлор Ірина Верещук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
А вот проблему временной оккупации Донецкой Луганской областей Украиной можно решить за 1 или 2 дня.я думаю столько времени хватит карателям покинуть Доннбасс
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ермаков Николай, А дальше Крымский фронт... красивый грибок... и немножко радиоактивные косточки xoxлов.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В России при смене власти новому руководителю передают ядерный чемоданчик, на Украине номер телефона президента США.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
США решили проблему Ирака! И в Украине её решат! Не будет у вас проблем! Вообще!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Kuksov Micha, у страны, которая, перестанет существовать, и проблем быть не может
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