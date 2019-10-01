На посаду заступника глави МОЗ претендує відомий противник вакцинації

На пост заступника міністра охорони здоров'я України претендує блогер, журналіст Сергій Дібров, який є одним із найвідоміших представників руху проти вакцинації.

Про це свідчить його декларація, оприлюднена в публічному реєстрі НАПКА. Відомо, що Дібров також є одним із засновників "Групи 2 травня", яка займалася паралельним розслідуванням подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Однак його позиція щодо вакцинації привертає увагу значно більше. У своїх публікаціях та інтерв'ю він розповідає, що його дитині в 2001 році зробили щеплення без відома батьків, незважаючи на наявність протипоказань до вакцинації, і це призвело до проблем зі здоров'ям.

Сергій Дібров "Таймер"

Історія отримала продовження після того, як у Діброва народилася друга дитина (2009 рік). За його словами, він досить глибоко підійшов до вивчення цього питання.

Нині на його сторінці в Facebook можна знайти безліч постів, спрямованих проти вакцинації дітей.

"Особисто я вважаю право на вільну відмову від щеплення одним із способів захисту права на життя. І будь-яке обмеження цього права – відповідно, обмеженням права на життя", – пише він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині збираються не пускати учнів без щеплень у школу. Так вирішили у Борисполі. Місцева влада повідомила, що з 1 жовтня діти, у яких немає потрібних щеплень, перейдуть на дистанційне навчання.

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