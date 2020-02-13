"Місто-сад": Зеленський придумав план щодо переселенців із Криму

У четвер, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм представником у Криму Антоном Корнієвичем і його заступниками проблеми українців на окупованому півострові.

Зеленський розповів про плани з будівництва містечка для переселенців у Херсонській області, хаба для комфортного перетину КПВВ і спрощення процедури навчання дітей з окупованих територій в українських вищих навчальних закладах, повідомили на сайті Офісу президента.

Зеленський зазначив, що хоче отримувати інформацію про ситуацію на півострові безпосередньо від людей, які там перебувають.

Зеленський зустрівся зі своїм представником у Криму Сайт Офісу президента

За його словами, в Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців із Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар. Він наголосив, що для цього з боку представників на півострові необхідні комунікація і контроль.

Крім того, зазначив президент, на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративному кордоні буде створено спеціальний хаб із розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ. Там збираються побудувати якісні дороги і забезпечити транспортне сполучення.

"Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїжджаєш, а тут – "місто-сад". Відчуваєш різницю, адже тут усе на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки", – зазначив президент.

Зеленський зустрівся зі своїм представником у Криму Сайт Офісу президента

Зеленський акцентував на важливості реалізації програми, яка спростить процедуру навчання дітей з окупованих територій в українських вищих навчальних закладах.

"Щоб одразу на КПВВ вони отримували всі документи і знали про можливість вступити в будь-який вуз", – зазначив глава держави.

Також президент підтримав пропозицію про створення спеціального фонду, який буде надавати талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання і представлення України на міжнародних майданчиках.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кабінет міністрів України розглядає ідею перепису населення Донбасу й анексованого Криму за допомогою супутника.

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