"Ми все зробили правильно": у Вакарчука відреагували на низькі дані екзит-полів

За внутрішнім соціологічними опитуваннями партії "Голос" їх політсила отримує 6-8% голосів на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це OBOZREVATEL розповіло джерело в "Голосі", коментуючи неофіційні дані екзит-полів різних агентств.

"По-перше, наш виборець на західній Україні прийде на дільниці лише зараз. По-друге, наші внутрішні заміри показували 6-8%. По-третє, ми все робили правильно, без всякої нісенітниці", – заявив співрозмовник, наближений до лідера партії Святослава Вакарчука.

Штаб партії "Голос"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Бахмут Донецької області (624-я дільничної-виборча комісія) було зафіксовано першу спробу фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

Потім виявилося, що в Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без пред'явлення паспорта.

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