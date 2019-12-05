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6 грудня • оновлено в 03:10
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"Ми вбили людей! Така війна не потрібна!" Рахманін жорстко висловився про бої за Донецький аеропорт

2.3т
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Лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін розкритикував бої за Донецький аеропорт.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 5 грудня, нардеп заявив, що в них не було логіки, а підсумком стали масштабні втрати в рядах ЗСУ.

"Захист Донецького аеропорту мав би логіку лише за двох обставин. Якщо це використовувалося як плацдарм, щоб далі йти на Донецьк, або як точка, яка повинна була відволікати увагу ворога, щоб завдати удару у іншому місці. Не було ні першого, ні другого. Це була просто точка, де треба було поховати певну кількість людей, яких потім канонізували. Ми вбили людей для того, щоб зробити їх героями", – заявив Рахманін.

Сергій Рахманін

Сергій Рахманін

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"Якщо ми ведемо війну заради таких речей, то війна не потрібна. Війна виправдана тоді, коли зрозуміла кінцева мета. Коли жертви, на які йдуть люди, є осмисленими, а мета є осяжною", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Олена Зеркаль розповіла, чому Україні довелося підписати Мінські угоди і який тиск чинив глава РФ Володимир Путін.

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Теми
Бої за Донецький аеропорт Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Рахманін
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Petrov Valery
Petrov Valery
Умный, но дурак. В эту voйну вливались большие деньги. Умными дядями. Большинство целей достигнуто. Например, ВПК русских больше не получает украинских компонентов. И, что важнее, треть миллиона украинцев прошли через АТО. Десятки тысяч замараны кровью русских. А трупы из донецкого аэропорта помогли миллионам научиться ненавидеть Россию.
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Нож Всвину
Нож Всвину
Petrov Valery, ВПК России нашел замеру украинским компонентам. А вот украинский, потеряв рынок сбыта , дохнет на глазах, время от времени выкидывая перемоги типа перекрашенных ракет 70х годов прошлого века. Русских в аэропорту , как и на Донбасе так никто и не видел. А ВСУ замазаны кровью граждан Украины, которые не поддержали антиконституционный майданный переворот в Киеве.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Согласен
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