"Ми вбили людей! Така війна не потрібна!" Рахманін жорстко висловився про бої за Донецький аеропорт

Лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін розкритикував бої за Донецький аеропорт.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 5 грудня, нардеп заявив, що в них не було логіки, а підсумком стали масштабні втрати в рядах ЗСУ.

"Захист Донецького аеропорту мав би логіку лише за двох обставин. Якщо це використовувалося як плацдарм, щоб далі йти на Донецьк, або як точка, яка повинна була відволікати увагу ворога, щоб завдати удару у іншому місці. Не було ні першого, ні другого. Це була просто точка, де треба було поховати певну кількість людей, яких потім канонізували. Ми вбили людей для того, щоб зробити їх героями", – заявив Рахманін.

Сергій Рахманін скріншот

"Якщо ми ведемо війну заради таких речей, то війна не потрібна. Війна виправдана тоді, коли зрозуміла кінцева мета. Коли жертви, на які йдуть люди, є осмисленими, а мета є осяжною", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Олена Зеркаль розповіла, чому Україні довелося підписати Мінські угоди і який тиск чинив глава РФ Володимир Путін.

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