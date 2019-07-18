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"Ми його втратили": глава НАЗК влаштував бойкот Зеленському

11.9т Читати матеріал російською

Голова Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександр Мангул не прийшов на засідання Нацради з питань Антикорупційної політики, участь у якій брав президент України Володимир Зеленський.

Про те, що Мангула немає, заявив заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Мангул написав листа Рябошапці і не прийшов на засідання

Мангул написав листа Рябошапці і не прийшов на засідання

"Почну з сумної новини. Ми втратили голову НАЗК. Мабуть, з огляду на вашу жорстку риторику він вирішив не ризикувати і написав листа, що сьогодні не прийде", — сказав він.

Рябошапка також додав, що через два місяці в НАЗК буде вже новий керівник.

Трансляція Засідання національної ради з питань антикорупційної політики. Початок моменту о 09:50

При цьому Національне агентство по запобіганню корупції на своїй сторінці в Facebook опублікувало листа з поясненням, чому глава НАЗК не з'явився на засідання.

У тексті зазначається, що НАЗК є "єдиним органом в системі органів виконавчої влади, який формує антикорупційну політику". Незважаючи на це її члени до складу ради не включені.

"З огляду на зазначене, а також невизначеність статусу, в якому Національне агентство запрошують для участі в роботі Національної ради, не вважаю за можливе свою участь в засіданні", - йдеться в листі Мангула, адресованому заступнику керівника Офісу президента Руслану Рябошапці.

"Ми його втратили": глава НАЗК влаштував бойкот Зеленському

"Ми його втратили": глава НАЗК влаштував бойкот Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час засідання Зеленський оголосив, що в Україні викрили нову корупційну схему в оборонці — за п'ять років спецекспортери вивели на рахунки в офшорах $30 млн.

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Особи
Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
Місце
Україна Київ
Тег
НАЗК
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