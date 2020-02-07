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8 лютого • оновлено в 08:00
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"Ми готові!" Угорщина пішла на компроміс у "мовному скандалі" з Україною

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив переконання, що Україна зможе поліпшити вивчення державної мови угорцями Закарпаття без дотримання норм нового освітнього законодавства.

Про це він заявив на пресконференції в Києві 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми розуміємо, що Україна хоче, щоби всі її громадяни, які живуть на території країни, розмовляли українською мовою. Але ми також хочемо, щоби угорці на Закарпатті мали змогу зберегти свою мову. Ми вважаємо, що ці дві мети можливо досягти одночасно", – сказав він.

Петер Сіярто

Петер Сіярто

За його словами, Будапешт свідомо раніше не робив заяв щодо ухваленого українською владою в січні 2020 року закону "Про загальну середню освіту", аби залишити можливість для домовленості з Україною. Нагадаємо, що документ передбачає необхідність збільшення обсягів навчання державною мовою в угорських школах – від 0% у першому класі до 40% у дев’ятому та 60% у дванадцятому класі.

Сіярто ж зауважив, що Будапешт незадоволений цим законом, тому й виступив із пропозиціями до української сторони.

"Я завжди на боці того, щоби знайти рішення, на боці позитиву. Та якби ми були задоволені ситуацією, яка склалася, ми не робили б пропозицій на покращення", – пояснив він позицію Угорщини.

Окрім цього, Сіярто заявив, що існує попередня домовленість із Києвом щодо способу узгодження розбіжностей: зокрема, міністерка освіти та науки ближчим часом "терміново прийме у себе представників спілки педагогів Закарпаття".

"Ми вважаємо, що угорці зможуть вивчити державну мову навіть без того, щоби кількість предметів українською у них підвищувалася. Ми готові фінансово допомогти, щоби викладання української було ефективним", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Росії в Угорщині Сергій Сергєєв заявив, що в цій країні стурбовані утиском їхніх національних меншин в Україні з боку влади. Він анонсував спільні плани Москви та Будапешта в "боротьбі" з такою політикою..

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Автор
Марта Рок
Тема
Мовний скандал
Особа
Петер Сійярто
Місце
Україна
Теги
українська мова угорці Закарпаття
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мовнюки тупые и не понимают, что их имеют. Подарили орде русский язык? Орда давление через венгров снизила. Как с жтвотными
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот лично я на месте Украины поступил бы так ,сказал бы угорцам хорошо можете не учить украинский мы согласны и быстренько принять закон о том что человек не знающий украинского языка на Украине не имеет право работать учиться в гос учреждениях избираться в любые органы власти и получать украинский паспорт)делов то пусть не учат не будут работать ездить за границу и получать выплаты и пенсии потом ради бога)))нигде в мире тебе не дадут гражданство если ты не знаешь языка этой страны и в угрщине тоже))))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ильчук Андрей, " продолжать ублажать хубла)". Да мне как то, ваш Пор ошенко без интереса.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Шапиро Жeнька, тебе вообще проще продолжать ублажать хубла)
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Golan Sim
Golan Sim
Языковые ограничения и дискриминация национальных общин в сфере образования, судо и делопроизводства, бизнеса и рекламного бизнеса является проявлением НАЦИСТСКОГО характера майдановской власти. Нежелание адептов майдана проводить внутреннюю политику в многонациональной стране в духе назревших демократических изменений и нежелание принимать решения на принципах разумных политических компромиссов СТАВИТ КРЕСТ на достижении гражданского мира и процветания в Украине. По всей видимости, ПРОДОЛЖЕНИЕ ВО,ЙНЫ является основной целью наших св/инопа/триотов.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Артеллерист Моня, потому, что венгры простонародье при элите, которая Римом создавалась, латынь там изначальный язык элит. Или ты к венграм просясь претендуешь боьше, чем на статус черни там?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Golan Sim, ну так скажи мне унтерменш почему мне не дадут гражданство угорщины если я не знаю угорского языка?
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