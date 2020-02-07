"Ми готові!" Угорщина пішла на компроміс у "мовному скандалі" з Україною

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив переконання, що Україна зможе поліпшити вивчення державної мови угорцями Закарпаття без дотримання норм нового освітнього законодавства.

Про це він заявив на пресконференції в Києві 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми розуміємо, що Україна хоче, щоби всі її громадяни, які живуть на території країни, розмовляли українською мовою. Але ми також хочемо, щоби угорці на Закарпатті мали змогу зберегти свою мову. Ми вважаємо, що ці дві мети можливо досягти одночасно", – сказав він.

Петер Сіярто

За його словами, Будапешт свідомо раніше не робив заяв щодо ухваленого українською владою в січні 2020 року закону "Про загальну середню освіту", аби залишити можливість для домовленості з Україною. Нагадаємо, що документ передбачає необхідність збільшення обсягів навчання державною мовою в угорських школах – від 0% у першому класі до 40% у дев’ятому та 60% у дванадцятому класі.

Сіярто ж зауважив, що Будапешт незадоволений цим законом, тому й виступив із пропозиціями до української сторони.

"Я завжди на боці того, щоби знайти рішення, на боці позитиву. Та якби ми були задоволені ситуацією, яка склалася, ми не робили б пропозицій на покращення", – пояснив він позицію Угорщини.

Окрім цього, Сіярто заявив, що існує попередня домовленість із Києвом щодо способу узгодження розбіжностей: зокрема, міністерка освіти та науки ближчим часом "терміново прийме у себе представників спілки педагогів Закарпаття".

"Ми вважаємо, що угорці зможуть вивчити державну мову навіть без того, щоби кількість предметів українською у них підвищувалася. Ми готові фінансово допомогти, щоби викладання української було ефективним", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Росії в Угорщині Сергій Сергєєв заявив, що в цій країні стурбовані утиском їхніх національних меншин в Україні з боку влади. Він анонсував спільні плани Москви та Будапешта в "боротьбі" з такою політикою..

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