|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Медведчук розповів, чого Путін хоче від України

7.4тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін нібито бажає, щоб Україна "була нормальною країною".

Про це розповів глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук, йдеться в статті Financial Times.

"Путін хоче, щоб Україна була нормальною країною", – передав політик слова президента країни-агресора після зустрічі з ним у Москві.

Новини
"Зустрічі припинилися": Порошенко пояснив переговори з Медведчуком

У публікації зазначається, що Медведчук – проросійський політик і прихильник Кремля.

"За останні п'ять років Порошенко (президент України. – Ред.) зробив русофобію і антиросійську істерію державною політикою", – наводить видання слова політика.

Медведчук також додав, що, незважаючи на заяви Порошенка і кандидата в президенти Володимира Зеленського, виключити його з мирних переговорів щодо Донбасу, він продовжить у них брати участь.

Також він додав, що має намір ще раз зустрітися з Путіним, щоб обговорити звільнення українських моряків.

"Путін не сказав мені на нашій останній зустрічі, що він підтримує Зеленського або виступає проти Порошенка. Він сказав, що ми будемо працювати з тим, кого оберуть. Але це залежить від того, кого оберуть і які у них погляди", – підкреслив Медведчук.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук заявив про готовність його політсили підтримати кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Віктор МедведчукВолодимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
95
25
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
19
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Скирда Женя
Скирда Женя
а точно русофобию вызвал Порошенко а не анексия крыма и оккупация донбаса и убийства 15000 украинцев!!!!???????????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мясник Kassab
Мясник Kassab
Скирда Женя, русофобия была с тех пор как улицы Украины начали в честь Дудаева называть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки