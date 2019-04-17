Медведчук розповів, чого Путін хоче від України

Президент Російської Федерації Володимир Путін нібито бажає, щоб Україна "була нормальною країною".

Про це розповів глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук, йдеться в статті Financial Times.

"Путін хоче, щоб Україна була нормальною країною", – передав політик слова президента країни-агресора після зустрічі з ним у Москві.

У публікації зазначається, що Медведчук – проросійський політик і прихильник Кремля.

"За останні п'ять років Порошенко (президент України. – Ред.) зробив русофобію і антиросійську істерію державною політикою", – наводить видання слова політика.

Медведчук також додав, що, незважаючи на заяви Порошенка і кандидата в президенти Володимира Зеленського, виключити його з мирних переговорів щодо Донбасу, він продовжить у них брати участь.

Також він додав, що має намір ще раз зустрітися з Путіним, щоб обговорити звільнення українських моряків.

"Путін не сказав мені на нашій останній зустрічі, що він підтримує Зеленського або виступає проти Порошенка. Він сказав, що ми будемо працювати з тим, кого оберуть. Але це залежить від того, кого оберуть і які у них погляди", – підкреслив Медведчук.

Віктор Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук заявив про готовність його політсили підтримати кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

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