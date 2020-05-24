Медведчук показав свою декларацію: мільйони доходів, яхта та сотні ікон

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, подав електронну декларацію за 2019 рік.

У ній, окрім доходів у 61,6 млн грн, він зазначив безліч елітного одягу, аксесуарів, колекцію ікон та інше майно, свідчать дані на сайті НАЗК.

Зокрема, парламентарій задекларував шість земельних ділянок, загальна площа яких становить 105 гектарів. Вони знаходяться у Києві та в селі Юрів Макарівського району на Київщині. Також у документі серед нерухомого майна зазначені два житлові будинки у столиці по 2 113 кв. м і 311 кв. м й господарські будівлі на 522 кв. м.

Що стосується дружини Медведчука Оксани Марченко, то у її власності – 11 земельних ділянок загальною площею 1 гектар. Одна з цих ділянок знаходиться у тимчасово окупованому Росією Криму.

Крім того, Марченко володіє двома житловими приміщеннями у Києві на 77,1 кв. м і 1773 кв. м і одним – у селі Оползневе в Криму (371 кв. м). Там же на неї зареєстровано нежитловий будинок з господарськими спорудами на 749 кв. метрів.

У розділі цінного майна Медведчук у декларації вказав більше десяти елітних наручних годинників марок Rolex, Breguet.

Віктор Медведчук UA.News

Ще 20 подібних аксесуарів має дружина лідера ОПЗЖ. Окрім брендових годинників Марченко належать декілька колекцій прикрас від Cartier, Dolce and Gabbana і три ювелірних вироби від російського модельєра Валентина Юдашкіна. Із одягу Марченко вказала колекції курток, хутряних пальт і чотири сукні від Prada, колекції вечірніх суконь інших брендів, пальт, костюмів, накидок, більше 50 шкіряних сумок.

Медведчук у декларації також вказав багато елітного чоловічого одягу, серед якого – 17 костюмів, шкіряна куртка та три кашемірових пальта від Dolce and Gabbana, дві хутрових дублянки від Brioni і Lanvin та набори запонок з дорогоцінним камінням.

Серед усього іншого в декларації зазначається і те, що у спільній власності подружжя знаходяться понад два десятки іранських та італійських килимів, 18 люстр та колекція унікальних першодруків.

Зокрема, йдеться про фрагмент Біблії Гутенберга (1455 рік), рукописне Євангеліє XV століття, "Тріодь Пісну" (1555 рік), "Заблудівське Євангеліє" (1569 рік), "Апостол" Івана Федорова (1574 рік), "Граматику" М. Смотрицького (1648 рік), "Опис України" Гійома Боплана (1660 рік), "Давню російську історія" М. Ломоносова (1766 рік), "Енеїду" І. Котляревського (1798 рік), "Записки щодо російської історії" Катерини II (1787 рік), "Записки про Малоросію її жителів у творах" Я. Марковича (1798 рік), "Руслана та Людмилу" О. Пушкіна (1820 рік), "Кобзар" Т. Шевченка (1860 року) та близько 7 тисяч інших книг періодів XVII-ХХ століття.

Медведчуку і його дружині ще належать колекції картин українських, російських та європейських художників та 227 старовинних ікон XVII-XX століття.

Віктор Медведчук і Оксана Марченко "Економічна правда"

Крім усього в декларації Медведчука є детальна інформація щодо його автопарку. Він складається з восьми машин: BMW 760і 2007 року випуску, BMW 750Lі 2010 року випуску, Mercedes-Benz GL 550 2010 року випуску, Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 року випуску, Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 року випуску, Toyota Land Cruiser 200 2015 року випуску, Renault Duster 2018 року випуску, Mercedes-Benz MAYBACH S650 2019 року випуску і моторної яхти класу Азимут 43 2006 року випуску. Ще 11 транспортних засобів зареєстровано на Марченко.

До речі, вона є ще й власницею цінних паперів у двох московських фірмах "Інвестиційні пропозиції" і "Ренесанс", корпоративних прав чотирьох компаній, кінцевим бенефіціаром у 97 фірмах. Також на Марченко зареєстровані вісім торгових марок і комерційних найменувань.

Медведчук також має корпоративні права на Акціонерне товариство закритого типу "Компанія Concordia Medikal".

Загалом за 2019 рік Медведчук отримав доходів на 61,6 млн грн, з яких 33,4 млн грн – від кіпрської Ventolor Holding Limited і 21,9 млн грн – винагорода. Зарплата нардепа за минулий рік склала 180,2 тис. грн у Верховній Раді та 4,76 млн грн в інвестиційній компанії "Гармонія".

Віктор Медведчук і Володимир Путін "Четверта студія"

Крім того, лідер ОПЗЖ отримав 1,14 млн грн доходу від відчуження рухомого майна та 183,5 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

На додачу Національна академія правових наук України виплатила Медведчуку 55,2 тис. грн за вчене звання академік, а ще 1 139 грн надійшло нардепу у якості відшкодування від телеканалу "Прямий" за рішенням суду.

Зі свого боку Марченко у якості доходів задекларувала 258,6 млн грн дивідендів від кіпрської Tumillon Investments LTD, 2,9 млн грн від відчуження нерухомого майна і 14,3 тис. грн від надання майна в оренду.

Що стосується банківських рахунків Медведчука, то на них в Україні та Білорусі він зберігає 853,3 тис. євро, 1,21 млн грн, 24,3 тис. російських рублів і 2 швейцарських франки. Ще $210 тис. нардеп тримає у готівці.

На рахунках Марченко у банках лежить 4,1 млн євро, 56 тис. грн і $513. Готівкові заощадження – 1,8 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у липні 2019 року стало відомо, що ростовський мільярдер Сергій Кислов продав свої нафтопереробні активи Медведчуку.

Контрольним пакетом акцій одразу п'яти його компаній – "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", "НЗНП Трейд", "Південь Енерго", "Торгового Дому НЗНП" і "Роузвуд Шиппінг" – володіє кіпрський офшор Ventolor Investment Limited.

Кінцевий бенефіціар Ventolor Investments Limited прихований за ланцюжком офшорів. Зазначається, що їхній реальний власник – Оксана Марченко, дружина Медведчука.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!