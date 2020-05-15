Мали б мільйони хворих на COVID-19: Геращенко вказав на головний плюс карантину

Якби в рамках карантину в Україні не заборонили б одразу пасажирські міжобласні перевезення, зокрема залізничним транспортом, то кількість заражених COVID-19 у країні сягнула би більше мільйона.

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Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Він підкреслив, що обмеження були запроваджені абсолютно в конституційному полі.

"Люди, які заявляють, протилежне, мабуть, взагалі не читали Конституцію. Є 29 стаття закону (про захист населення від інфекційних хвороб. – Ред.), у якій сказано, що таке карантин. Це тимчасове обмеження, прийняте Кабміном в інтересах збереження здоров'я нації, які можуть стосуватися режиму роботи транспорту, торгівлі, перетину держкордону..." – насамперед пояснив він.

Серед основних кроків, спрямованих на протидію пандемії, Геращенко вказав заборону на в'їзд до України іноземцям, крім тих, у кого є вид на проживання і роботу, відміну регулярних авіарейсів. Крім цього, був зупинений громадський транспорт, закриті ресторани, кафе і торгові центри, які торгували непродовольчими товарами.

"Це той мінімум, який був зроблений. Хоча ми не забороняли повертатися українським громадянам через кордон пішки або на автомобільному транспорті", – додав заступник глави МВС.

Він нагадав, що водночас в Італії, Іспанії, Франції та Австрії все було закрито, заборонено було навіть ходити вулицею більше пів години. А в Італії навіть зупинили промислові підприємства.

"Ми не зупиняли жодне промислове підприємство, все працювало, ми не зупиняли логістику. А що стосується пасажиропотоку, то, повірте, якби не був зупинений той же залізничний транспорт, потяги Інтерсіті, де люди 6 годин сидять один навпроти одного з Харкова до Києва, або з Києва до Львова, то ми б мали сотні тисяч або мільйони заражених", – підсумував Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України працює над відновленням роботи пасажирського транспорту з 22 травня після закінчення карантину. Однак працюватиме він у безпечному форматі.

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