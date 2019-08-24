"Магазини порожні, люди опухлі": Кравчук розповів про Крим без України

Перший президент України Леонід Кравчук упевнений, що окупований Крим не має перспектив розвитку в складі Росії, тому його мешканці рано чи пізно захочуть назад до України.

В інтерв'ю ObozTV Кравчук розповів, як вперше з'їздив до Криму в 1953 році, будучи студентом. За його словами, до входження до складу України півострів перебував у глибокому занепаді.

"Я народився в Рівненській області, там крім маленької річки не було нічого... Ми вирішили подивитися море... Я такої бідності в своєму житті не бачив. Я народився в бідній оселі – глиняна хата, "удобство" за хатою, ніяких душів, ванн, радіо, електрики. Те, що я побачив у Криму, нічим не відрізнялося, а місцями було і гірше", – повідав він.

"Магазини порожні, а люди опухлі і плачуть. Їх заїдали москіти. Вони плакали і говорили – ми не знаємо, що робити в Криму. Ми з Тамбовської, Орловської та інших областей, там у нас картопля, а тут виноград, що це і як він вирощується?" – розповів перший президент України.

За його словами, Крим, безумовно, розквітнув при Україні.

"Крим – це витратна територія. Якщо зробити там військову базу, не думаю, що там буде розкішне життя у людей. Я думаю, що настане час, коли вони побачать безперспективність життя в Криму під патронатом Росії, побачать, що Україна вийде на лінію цивілізованого життя, і ми не будемо її називати однією з найбідніших. Побачать, що Україна хоче жити з Кримом. Що тут вода, Дніпро, зрошування", – зазначив колишній глава держави.

"Я думаю, що такий час настане, як настав тоді. Коли ці люди плакали в 1954 році, до Криму приїхав Хрущов. Вони його зустріли і плакали – Микито Сергійовичу, забери нас звідси. Він сів у потяг і поїхав до Києва. Не знав, що їм відповісти. Зайшов у ЦК, тоді був першим секретарем Кириченко, і сказав йому – я пропоную вам забрати Крим. Це відповідь на питання, що хтось "продав" Україні Крим. Нас згвалтували тоді, щоб ми взяли Крим", – підкреслив Кравчук.

Леонід Кравчук 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук дав президенту Володимиру Зеленському дві поради з припинення війни на Донбасі.

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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