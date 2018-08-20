Вечная тема

Скажу честно, с удивлением прочитал статью израильского журналиста в газете "Джерузалим пост".

Эта статью я прочёл у одного из моих друзей по Фейсбуку.

В статье автор доказывает, что Путин не антисемит.

Ну, если это и так, что из этого?

Ох, уж это вечная озабоченность евреев по поводу антисемитизма.

Антисемитизм был, есть и будет, и никуда от этого не деться.

Мотивы антисемитизма разные. Их уже исследуют десятки веков, но антисемитизм от этого не уменьшается. И не только в России.

Вы хотите сказать, что в Польше его нет, где совсем нет евреев? Или во Франции? Или в Украине, где патологически ущербные индивидуумы ищут "Вальцмана?" А потом будут искать "Каптильман".

И причины не только зависть, как утверждают некоторые аналитики. Видно человек устроен гораздо сложнее.

Это, конечно, и определённая зависть к богатым евреям, хотя никто из юдофобов не читал, например, Шолом-Алейхема.

Почитайте, и вы увидите поразительное сходство жизни бедняков-евреев и украинцев, жизнь которых так прекрасно описана и у Коцюбинського, и у Ивана Франко.

Это и известное качество человеческой натуры - искать виновного в своих неудачах на стороне.

Это и сохранившийся ещё с древних веков страх перед чужим племенем с непонятными обычаями.

Это и бесправие еврейского народа перед лицом погромщиков и антисемитов.

Это и желание власти отвлечь внимание масс от своего неудачного правления. Это...

Не буду поверхностно анализировать причины антисемитизма. Уже написаны десятки томов на эту тему.

А главное, чтобы не было государственного антисемитизма, а бытовой.... есть, будем надеяться пока.

Как к этому относиться? Не хочу сказать, что никак. Надо не прощать расистских и антисемитских действий и статьей привлекать к ответственности их авторов по закону, надо всем вместе отстаивать право на свободную жизнь, без привилегий, всех народностей в свободной стране - Украина. И главное - желание общества понять, что разруха в голове, а не в присутствии какой-то народности, мешающей им жить.

А теперь вернёмся к теме Путин и антисемитизм.

Автор только что прилетел с Марса? Он не понимает, что Путин - убийца. И в моей стране идёт война, и каждый день гибнут люди.

И каждый день какая-либо мать, отец, жена заламывают руки от горя. И каждый день остаются сиротами дети.

Он что, не знает о миллионах беженцах, вынужденных покинуть родные места?

Кто, кто, израильтянин должен чувствовать это сердцем.

А 298 человек погибших в Боинге?

Видно это не проблема. Ведь Путин не антисемит, значит хороший человек.

Я понимаю эту вечную местечковость еврейского гетто - лишь бы не было погромов, лишь бы принимали на работу, н не кричали при каждом случае - "жидовская морда" - катись в Израиль.

Но времена меняются. Разве Вторая Мировая война никого ничему не научила?

Разве "договорняки" с агрессором не привели мир к коллапсу?

Разве не погибли десятки миллионов из-за всепрощенчества и трусости?

Мир стал очень маленьким. И то, что случилось с Грузией, Украиной, не может оставаться безнаказанным.

Ибо эти действия, как цунами, могут перекинуться в любой момент в любую точку.

Антисемит Путин или нет, не имеет значения, ибо он людоед.

И также не имеет значение пожирает ли он людей под музыку Шопена, или Штрауса, чтоб было веселее. И дружба с людоедом никогда не приносила пользы никому.

Людоеда нужно просто оградить от цивилизованного мира.

И никакие увещевания на него не действуют.

И Правительство Израиля, и народ Израиля должны понимать, что Путин нарушил общепринятые мировые законы и правила поведения, что Путин - агрессор и убивает украинцев. И дружить с ним можно при одном условии - когда он прекратит убийственную войну и отдаст захваченные территории.

И вообще, довольно странной выглядит эта дружба между Израилем и Россией.

В программах таких террористических организаций, как Хесболла, Хамас записано целью уничтожение государства Израиль.

Когда Путин собирает этих террористов в Москве, он что не знает их конечную цель? Когда он поставляет им оружие, он что не знает, кого они собираются им убивать. Да и Иран - один из друзей Путина!

Я не могу судить о геополитике Израиля. Маленькое государство в океане акул. Но трезво смотреть на вещи и не искать привлекательные черты у людоеда можно?