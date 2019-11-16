Радник з політичних питань посольства США в Україні Девід Холмс підтвердив, що президент Дональд Трамп міг чинити тиск на главу України Володимира Зеленського, аби провести розслідування з політичних мотивів проти колишнього віцепрезидента США й головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

Про це Холмс сказав у п'ятницю, 15 листопада, на відкритому засіданні слідства Палати представників Конгресу США щодо імпічменту Трампа, передає CNN (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Девід Холмс зазначив, що посол США у Європейському Союзі Ґордон Сондленд сказав Трампу, ніби український президент зробить "все, що ви попросите". Він також підтвердив, що українці збираються "розслідувати справу щодо Байдена через день після того, як Трамп скаже Зеленському про це".

Трам і Зеленський Колаж

"Сондленд заявив Трампу, що Зеленський "любить твою дупу". Тоді я почув, як президент Трамп запитує: "Отже, він буде ініціювати розслідування?". Посол Сондленд відповів, що "він це зробить", додавши, що президент Зеленський зробить "все, що ви попросите", – заявив Холмс.

Заяву співробітника посольства США підтвердили свідчення виконувача обов'язків посла США в Україні Білла Тейлора. Холмс також розповів, що Сондленд телефонував Трампу, і співробітник посольства почув характерний голос американського президента.

Згідно з викладеною Холмсом версією, 26 липня він перебував в ресторані у Києві разом зі Сондлендом, а також двома колегами. Посол США у ЄС тоді нібито розмовляв телефоном з Трампом, а Холмс чув деякі репліки.

"Поки ми радили українським колегам дотримуватися верховенства закону та розслідувати правдиві звинувачення у корупції, була вимога, щоб президент Зеленський особисто взяв на себе зобов'язання щодо конкретного розслідування політичного конкурента президента Трампа", — сказав Холмс.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп Сайт президента

Холмс також підтвердив свідчення Тейлора щодо позиції Трампа щодо України. Так, співробітник посольства сказав, що він запитав Сондленда, "чи правда, що президент Трамп не дбає про Україну?". На що той відповів, що "Трамп дбає лише про великі речі, які приносять користь президенту. Наприклад, розслідування Байдена, яке підштовхував пан Джуліані".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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