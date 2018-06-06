Ляшко запропонував садити довічно за ліки-підробки

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що за продаж фальсифікованих ліків треба садити у в'язницю довічно.

Більше того, політик навіть вніс до парламенту відповідний законопроект. Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради, повідомляє прес-служба РПЛ.

"Ми обіцяли хрестовий похід проти фармацевтичної мафії, яка обкрадає українців, позбавляє людей можливості купувати ліки і продає підробки. Я підписав законопроект про довічне ув'язнення за продаж фальсифікованих ліків. Не можна у людей витягувати останні гроші, ще й продаючи підробки", - наголосив народний депутат.

Політик також розповів, як зробити ліки доступними для українців.

"Ми вимагаємо від влади зробити все, щоб стабілізувати ціни на ліки і зробити їх дешевшими. Мільйони українців, які ходять в аптеки, не мають грошей, щоб купити препарати, адже вони дорожчі у 5-10 разів, ніж в сусідніх країнах. Необхідно ввести референтне ціноутворення, скасувати ПДВ на медикаменти, обмежити рентабельність та розширити перелік найменувань, що надаються за програмою "Доступні ліки", - зазначив Ляшко.

Крім того, політик разом зі своєю командою зажадав від уряду відправити у відставку заступника в. о. міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського через його висловлювання про недоцільність лікування онкохворих, оскільки "всі вони помруть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко поставив вимогу владі розібратися з видачею безкоштовних ліків за державною програмою.