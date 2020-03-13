Луценко зізнався, що хотів стати прем'єр-міністром, але його "почали збивати"

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розглядав варіант стати прем'єр-міністром країни.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Я ніколи не збирався йти в президенти, хоча варіант прем'єр-міністра я вважав нормальним", – зазначив Луценко.

Юрій Луценко

При цьому екс-генпрокурор підкреслив, що його "почали збивати" ще з кінця 2016 року.

"Сергій Лещенко заявив, що я кандидат від Порошенка на посаду президента України. І тоді дискредитація, цькування і брехня стали на порядок більше", – додав він.

Луценко також зізнався, що перед парламентськими виборами хотів "консолідувати союзників і дати ноту оптимізму роботі влади".

"Але це рішення не було підтримано "Народним фронтом", та й БПП не надто горіли такою перспективою", – підсумував він.

Нагадаємо, Луценко займав посаду генпрокурора з травня 2016 року по серпень 2019 року.

До цього був головою фракції Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді.

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