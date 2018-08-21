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Луценко заявив, що без нього ГПУ не було б

1.6тЧитати новину російською

Цілком можливо, що станом на 2018 рік в Україні могло не бути Генеральної прокуратури як самостійного правоохоронного органу.

Про це в інтерв'ю УП заявив генпрокурор Юрій Луценко, наголосивши, що збереглася ГПУ саме завдяки його призначенню на посаду глави органу.

"Скажу несподівану річ. Якби мене не призначили сюди, ми б на даний момент не мали ГПУ, а швидше за все мали б підрозділ Мін'юсту. Така модель існує. Є американська модель, коли прокуратура є частиною міністерства юстиції. Невдачі і розчарування, які відчував парламент, були настільки глибокими, ще б одна невдача означала, що прокуратуру передадуть Мін'юсту", - розповів Луценко.

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За його словами, у випадку з Україною це б означало підпорядкування генеральній лінії правлячої партії.

"Я не буду стверджувати, що ми абсолютно нейтральні. Звісно прокурори, як і будь-які державні службовці, відчувають зміни в політиці і це враховують. Але підпорядкування Мін'юсту означало б відвертий партійний контроль. Чесно? Це була причина, чому я сюди пішов", - зізнався Луценко.

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Нагадаємо, раніше Луценко жорстко розкритикували у ГПУ. Зокрема керівник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк звинуватив генпрокурора у втручаннях у хід слідств.

Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Об'єкт
Генеральна прокуратура України
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Валевич Борис
Валевич Борис
Лучше бы тебя не было клоун - было бы больше порядка
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