Тиснув на партнерів Джуліані? Спливла роль Луценка в звільненні експосла США в Україні

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко міг надати свій вплив для усунення експосла США в Україні Марі Йованович із посади.
Так, за даними американських прокурорів, він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані (адвоката президента Дональда Трампа) Льва Парнаса й Ігоря Фрумана наполягати на звільненні чиновниці. Про це повідомляє NBC News із посиланням на інформоване джерело зі США.
В обвинувальному акті йдеться, що спроби Парнаса і Фрумана усунути Йованович "були здійснені, принаймні частково, на прохання одного або декількох українських чиновників".
Федеральні прокурори не повідомили в обвинувальному акті або на пресконференції, чому неназваний український чиновник чи чиновники нібито закликали Парнаса і Фрумана домагатися відсторонення Йованович.
Марі Йованович і Юрій Луценко
Колаж
Нагадаємо, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і привела до початку процедури імпічменту в американців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США прийняли рішення відкликати Марі Йованович із посади американського посла в Україні.
Вона заявила, що її нібито прибрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент.
Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що жінку зняли з посади через те, що вона закликала українських чиновників розслідувати справу стосовно сина колишнього віце-президента Джо Байдена.
Раніше Йованович потрапила в гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступника Генерального прокурора).
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