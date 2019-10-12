Тиснув на партнерів Джуліані? Спливла роль Луценка в звільненні експосла США в Україні

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко міг надати свій вплив для усунення експосла США в Україні Марі Йованович із посади.

Так, за даними американських прокурорів, він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані (адвоката президента Дональда Трампа) Льва Парнаса й Ігоря Фрумана наполягати на звільненні чиновниці. Про це повідомляє NBC News із посиланням на інформоване джерело зі США.

В обвинувальному акті йдеться, що спроби Парнаса і Фрумана усунути Йованович "були здійснені, принаймні частково, на прохання одного або декількох українських чиновників".

Федеральні прокурори не повідомили в обвинувальному акті або на пресконференції, чому неназваний український чиновник чи чиновники нібито закликали Парнаса і Фрумана домагатися відсторонення Йованович.

Марі Йованович і Юрій Луценко Колаж

Нагадаємо, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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