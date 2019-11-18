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18 листопада • оновлено в 09:38
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Луценко надав документи, що викривають брехню Йованович у Конгресі. Відео

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Ексгенпрокурор України Юрій Луценко надав докази брехні колишньої послині США в Україні Марі Йованович у свідченнях перед Конгресом.

Про це колишній глава ГПУ розповів у інтерв'ю "Українській правді". Луценко розкрив правду, навіщо хотів зустрітися з генпрокурором США.

Він повідомив, що за часів президента-втікача України Віктора Януковича в Штати незаконно було виведено 7 млрд доларів.

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"Деякі офшори також були присутні й у виведенні 7 млрд. Це означає, що діяла та ж (злочинна – Ред.) організація, тими ж методами, а іноді й тими ж інструментами. Відповідно, я звернувся до уповноважених осіб США допомогти нам із розслідуванням цієї справи. Відповіді я не отримав. Тоді я звернувся в посольство США з пропозицією організувати мені зустріч із генеральним прокурором США, щоб обговорити це питання", – пояснив він.

Луценко зазначає, що у своїх промові експослиня збрехала щодо його візиту в США.

"У свідченнях Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах. Я взяв ці документи ... Цей лист датований 28.10.2017 року. І Марі Йованович сказала неправду Конгресу США, коли заявила, що я не надав інформації, з чим я хочу зустрітися з генеральним прокурором США", – повідомив він.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Скриншот

Ексгенпрокурор стверджує, що його звернення не увінчалися б успіхом.

"Я хотів домогтися повернення до України 7 млрд доларів. На жаль, я не знайшов підтримки ні в центральній правоохоронній системі США, ні в посольстві", – підсумував Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Особи
Марі Йованович Юрій Луценко
Місце
Україна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Попрошайки вам печеньки не достаточно скакать найух нацисты?)))
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3
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Справку от нарколога?
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Та хто зараз ще зможе повірити Югіку після всієї його брехні та бездіяльності протягом років? А ці папірці він може використати за призначенням...
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