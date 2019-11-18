Луценко надав документи, що викривають брехню Йованович у Конгресі. Відео

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко надав докази брехні колишньої послині США в Україні Марі Йованович у свідченнях перед Конгресом.
Про це колишній глава ГПУ розповів у інтерв'ю "Українській правді". Луценко розкрив правду, навіщо хотів зустрітися з генпрокурором США.
Він повідомив, що за часів президента-втікача України Віктора Януковича в Штати незаконно було виведено 7 млрд доларів.
"Деякі офшори також були присутні й у виведенні 7 млрд. Це означає, що діяла та ж (злочинна – Ред.) організація, тими ж методами, а іноді й тими ж інструментами. Відповідно, я звернувся до уповноважених осіб США допомогти нам із розслідуванням цієї справи. Відповіді я не отримав. Тоді я звернувся в посольство США з пропозицією організувати мені зустріч із генеральним прокурором США, щоб обговорити це питання", – пояснив він.
Луценко зазначає, що у своїх промові експослиня збрехала щодо його візиту в США.
"У свідченнях Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах. Я взяв ці документи ... Цей лист датований 28.10.2017 року. І Марі Йованович сказала неправду Конгресу США, коли заявила, що я не надав інформації, з чим я хочу зустрітися з генеральним прокурором США", – повідомив він.
Юрій Луценко
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Ексгенпрокурор стверджує, що його звернення не увінчалися б успіхом.
"Я хотів домогтися повернення до України 7 млрд доларів. На жаль, я не знайшов підтримки ні в центральній правоохоронній системі США, ні в посольстві", – підсумував Луценко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американської послині в Україні.
Нагадаємо, що Йованович потрапила в гучний скандал з генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що пані посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, що не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каськаа (ексзаступник Генерального прокурора).
Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, яка відбулася між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
11 жовтня в Конгресі Йованович заявила, що її прибрали з посади внаслідок прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.
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