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15 листопада • оновлено в 22:15
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Ліквідувати "Л/ДНР"! У США зробили жорстку заяву по Донбасу

5.8т
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Терористичні "Л/ДНР" повинні бути ліквідовані, вони становлять загрозу мирним зусиллям України на окупованому Донбасі.

З такою заявою виступив представник місії США при ОБСЄ Грегорі Макрис, згадавши, що 11 листопада була перша річниця фейкових виборів в ОРДЛО, проведених Росією.

"Російська пропаганда, спрямована на переконання людей в легітимності цих органів після "референдумів" на Донбасі і в Криму, виявилася безуспішною. Незаконна влада, створена цими фейковими "виборами", є загрозою мирним зусиллям на сході України. Перш ніж провести законні вибори на Донбасі, ці незаконні, корумповані органи мають бути ліквідовані", – заявив він.

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Макрс також висловився про анексію Криму, додавши, що США не визнають її і санкції не знімуть доти, поки Росія не поверне півострів під контроль України.

"ДНР", ілюстрація

"ДНР", ілюстрація

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна в ОБСЄ поставила на місце терористів "Л/ДНР", заявивши, що їх ватажків не можна допускати до організації та проведення виборів на окупованому Донбасі.

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Теми
Вибори на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
США
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"выступил представитель миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис" - да как-то глубоко пох, что ляпнуло это ничто. Совсем плохи вна дела если они считают это событием.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пердеж мелкого клерка Госдепа США- авторитетным заявлением является только вна Украине.
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коршун федот
коршун федот
Лазарев Ярослав, Пердеж -это твое мычаеие, монголоид.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Вот ещё любопытно... Мирные усилия Украины на Донбассе в чём именно выражаются - какого калибра? Вот от нас на сегодня пришло ДЕВЯНОСТО гуманитарных конвоев. А сколько от американцев, которые это и заварили всё? А от украиньцев? Ах, простите, украиньцы заняты - требуют от агрессора транзит хазу...
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
sokolov ruslan, а ты ответишь за слова, что в конвоях не медикаменты, еда и стройматериалы для ремонта разбомбленных всу зданий, а оружие? Откуда инфа?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ковалёв Иван, а а конвоях - орудия убийства, типа мирная раша
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