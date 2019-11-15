Терористичні "Л/ДНР" повинні бути ліквідовані, вони становлять загрозу мирним зусиллям України на окупованому Донбасі.

З такою заявою виступив представник місії США при ОБСЄ Грегорі Макрис, згадавши, що 11 листопада була перша річниця фейкових виборів в ОРДЛО, проведених Росією.

"Російська пропаганда, спрямована на переконання людей в легітимності цих органів після "референдумів" на Донбасі і в Криму, виявилася безуспішною. Незаконна влада, створена цими фейковими "виборами", є загрозою мирним зусиллям на сході України. Перш ніж провести законні вибори на Донбасі, ці незаконні, корумповані органи мають бути ліквідовані", – заявив він.

Макрс також висловився про анексію Криму, додавши, що США не визнають її і санкції не знімуть доти, поки Росія не поверне півострів під контроль України.

"ДНР", ілюстрація 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна в ОБСЄ поставила на місце терористів "Л/ДНР", заявивши, що їх ватажків не можна допускати до організації та проведення виборів на окупованому Донбасі.

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