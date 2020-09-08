Лерос розповів про допит у ДБР і запідозрив ОПУ у втручанні

Гео Лерос побував на допиті в ДБР. golos.ua

Виведений із фракції "Слуга народу" народний депутат України Гео Лерос розкрив деталі свого допиту в Державному бюро розслідувань.

У коментарі для Telegram-каналу Pavlovsky News політик зазначив, що не заперечує ймовірності тиску Офісу президента на чолі з Андрієм Єрмаком на ДБР. На такі думки його наштовхнули питання, які ставили слідчі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами нардепа, вони повністю повторювали сказане головою ОПУ на брифінгу після публікації "плівок Єрмака".

"Абсолютно абсурдні питання, буквально з пальця висмоктані: щось хтось побачив, декларацію, а розкажіть, звідки те, звідки се, а що з мистецтвом", – зазначив Лерос, додавши, що хоче, аби такими розслідуваннями займалося винятково НАБУ.

Крім того, парламентарій висловив думку, що тиск на ДБР чиниться і з боку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

"Є прямий тиск на ДБР, пані Венедіктова залишила після себе заступників, які в ручному режимі роблять ту справу, яку вона їм каже... А вона винятково робить те, що говорить Офіс президента. Це смішно для всіх", – обурився Лерос.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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