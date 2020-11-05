Лерос і Юрченко побилися в Раді та обмінялися звинуваченнями. Відео

Народний депутат Гео Лерос напав на колегу Олександра Юрченка в коридорі Верховної Ради – нібито повалив на підлогу і побив ногами. Внаслідок другий змушений був викликати правоохоронців.

Це трапилося майже одразу після словесного конфлікту між парламентарями перед будівлею ВРУ. Про бійку колишніх "слуг народу" повідомило видання VESTI в Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дружній хлопок по шиї від Гео Лероса сьогодні вранці переріс у зовсім не дружній напад із застосуванням ніг", – йдеться в повідомленні.

Водночас обоє нардепів прокоментували бійку на своїх сторінках у Facebook. За словами Юрченка, інцидент трапився приблизно об 11:30.

"На мене у Верховній Раді напав брехун і провокатор Гео Лерос. Ось так виглядає тиск на народних депутатів у 2020 році. Бійки, провокації, погрози. Ось це моя ціна за врятований від забудови заповідник Китаєво та Самбурки. Додатково до фейкових провокацій НАБУ. Вони намагаються вже усунути мене не тільки політично, але й фізично. Завтра ця скажена собака буде кидатись ще на когось", – висловився нардеп.

Він також заявив, що нібито такими незаконними діями було вчинено перешкоджання його депутатській діяльності й тепер через госпіталізацію він "позбавлений можливості голосувати за Держбюджет на 2021".

Гео Лерос обмінявся з Юрченком взаємними обвинуваченнями.

"Коли злочинців не саджають у в’язницю, а відпускають голосувати у Верховну Раду за інтереси Офісу президента, ми отримуємо бандитську державу. Учора з хабарника Юрченка, як із собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами", – заявив він.

Нардеп підкреслив, що не буде повторювати сказані Юрченком слова, бо це нібито неприємно для психіки будь-якої адекватної людини.

"Дивна країна, коли нардеп вимагає хабар, отримує його, що видно на відео, але не несе за це ніякої відповідальності, продовжує хизуватись своєю безкарністю. Що ж, ми точно поборемо цю банду, тоді відповідатиме кожен за свої злочини", – додав Лерос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Олександр Юрченко, який був виключений із фракції "Слуга народу" і раніше перебував під домашнім арештом, повернувся до роботи в Раді і вступив у перепалку з також виключеним із СН Гео Леросом.