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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Куницького допустили до виборів: суд ухвалив ще одне рішення

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про скасування постанови ЦВК про зняття з виборів до Верховної Ради кандидата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

Про це повідомила керівник прес-офісу партії Євгена Кравчук на своїй сторінці в Facebook. "Верховний суд підтвердив незаконність рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Олександра Куницького", – написала вона.

Куницький балотується до Верховної Ради по мажоритарному округу №169 в Харкові.

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Олександр Куницький

Олександр Куницький

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що блогер Олександр Куницький не може балотуватися в Раду, якщо володіє подвійним громадянством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК зняла Куницького з виборів до Ради через те, що кандидат порушив норму про перебування за межами України не більше 90 днів. Однак незабаром він відновився в якості кандидата через суд.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Олександр Куницький
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
А он слуга народа какого государства? Обоих?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так и Шария могут вернуть)))))))))))))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
это справедливо...
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