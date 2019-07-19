Куницького допустили до виборів: суд ухвалив ще одне рішення

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про скасування постанови ЦВК про зняття з виборів до Верховної Ради кандидата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

Про це повідомила керівник прес-офісу партії Євгена Кравчук на своїй сторінці в Facebook. "Верховний суд підтвердив незаконність рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Олександра Куницького", – написала вона.

Куницький балотується до Верховної Ради по мажоритарному округу №169 в Харкові.

Олександр Куницький

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що блогер Олександр Куницький не може балотуватися в Раду, якщо володіє подвійним громадянством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК зняла Куницького з виборів до Ради через те, що кандидат порушив норму про перебування за межами України не більше 90 днів. Однак незабаром він відновився в якості кандидата через суд.

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