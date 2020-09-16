КСУ визнав деякі норми закону про НАБУ неконституційними

Конституційний суд виніс рішення у справі про конституційність ряду норм закону про Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомив відділ комунікацій КСУ. Положення, які визнані неконституційними, втратять свою силу через три місяці з дня прийняття рішення, тобто 16 грудня.

Конституційний суд зокрема визнав, що не відповідають вимогам Основного закону такі норми:

президент має право створювати НАБУ, призначати і звільняти директора бюро;

президент має право визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ;

президент має право визначати одного члена комісії внутрішнього контролю для проведення аудиту ефективності роботи бюро, його операційної та інституційної незалежності;

президент має право затверджувати положення про Раду громадського контролю та порядок його створення.

Крім того, Конституційний суд закрив провадження у справі про перевірку на відповідність Конституції положення про те чи є НАБУ "державним правоохоронним органом".

Також КСУ вказав, що Верховна Рада повинна невідкладно привести норми законодавства України у відповідність з його рішенням.

В кінці липня 50 нардепів, в основному від фракції ОТЗЖ, оскаржили в Конституційному суді закон про НАБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав, що указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро є неконституційним. Відповідне рішення було прийнято 28 серпня.