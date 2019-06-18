КСУ не зможе зупинити вибори: в ЦВК зробили гучну заяву

Конституційний суд України, який розглядає указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, може визнати його неконституційним, проте зупинення дострокових виборів у його повноваження не входить.

Таку заяву в інтерв'ю BBC News Україна зробила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

"Для нас це один із викликів кампанії. Конституційний суд – єдиний орган, який може вирішувати, був цей президентський указ конституційним чи ні. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми повинні зробити і як ми повинні поводитися. Тому що КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", – пояснила вона.

Тетяна Сліпачук censor.net.ua

За словами Сліпачук, ЦВК необхідно буде зрозуміти мотиви й обгрунтування майбутнього рішення, щоб здійснити необхідні кроки. "Якщо вони оголошують, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу, а значить – у мене немає жодних законних підстав витрачати державні кошти", – наголосила вона.

Зеленський у Конституційному суді

Відзначимо, раніше Зеленський заявив, що впевнений у тому, що Конституційний суд визнає його указ законним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

11 червня відбулося засідання КСУ, на якому був присутній президент Зеленський.

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