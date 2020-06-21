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Крим завжди був нашим, ми його не здобували, – Путін

Політика
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Володимир Путін заявив, що Крим завжди був російським

Володимир Путін заявив, що Крим завжди був російським

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "не здобувала Крим".

Як сказав він в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", населення півострова зробило "демократичний вибір увійти до складу РФ".

"По-перше, Крим завжди був нашим, навіть з юридичної позиції. По-друге, ми не здобували. Народ, який проживає в Криму, ухвалив рішення возз'єднатися з Росією", – сказав Путін.

На його думку, Росія не сварилася з Україною, а тільки "розійшлася в думках" з офіційним Києвом.

"Ми не посварилися з Україною. Ми розійшлися в поглядах із тими, хто перебуває біля влади там, а український народ як був, так і залишиться нашим братнім народом на віки", – зазначив президент РФ.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, що Путін не планує віддавати анексований Крим Україні, тому що для нього окупація півострова – це "найбільше досягнення правління".

УкраїнаАнексія КримуКримВолодимир Путін
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