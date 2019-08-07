"Крим повернеться в Україну!" Зеленський виступив із заявою в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Росією Крим повернеться до складу держави.

Відповідні слова прозвучали під час виступу перед кримськотатарською громадою в Туреччині 7 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я точно знаю, що настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну і роз'єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом, і далі в його історії будуть тільки щасливі свята", – сказав президент.

Також він подякував українській громаді в Туреччині за підтримку держави і допомогу в оздоровленні українських дітей на курортах.

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Володимир Зеленський Скріншот

Як писав OBOZREVATEL 7 серпня Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він пробуде там два дні. У Стамбулі президент зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм I.

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