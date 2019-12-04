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4 грудня • оновлено в 13:38
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Крим не анексували: Казахстан виступив проти України зі скандальною заявою

15.5т
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Казахстан не вважає захоплення українського півострова Крим Росією анексією і називає це слово "дуже важким".

Про це заявив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв Deutsche Welle. Так він відповів на питання, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні: війною і анексією Криму.

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"Те, що трапилося, те трапилося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму. По-друге, ніякого страху, як ви говорите, не було, оскільки в нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. Спершу ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", – сказав Токаєв.

Токаєв не вважає захоплення Криму анексією

Токаєв не вважає захоплення Криму анексією

sputniknews

Він додав, що вважає Мінські угоди, єдиним правовим документом, який може привести в кінцевому підсумку до врегулювання "конфлікту в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан визнав незаконно анексований Крим нібито частиною Росії.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Казахстан
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Видимо, президент умеет пользоваться мозгом и гуглом, возврат Крыма это сепаратизм, но никак не аннексия.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да срать хотели во всем мире на этот казахстань с его плебейским подмахиванием к@цапстану и их совковыми импотентными мумиями. У него выхода нет: с одной стороны агрессор - рАззия, с другой - Китай, но все они - азиаты, потому и сидят эти "казахИ", как мыши в мышеловке. Поэтому, чтобы они там не пищали, во всем мире признали эрэфию агрессором и оккупантом аннексируюшим территорию Украины. От этого и ввели санкции против к@цапстана, от которых ху*ло бесится как параноик, и до тех пор пока он не уберется с территории Украины они будут только усиливаться.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Santi Amonito, в Поссии рост промышленного производства, а на Украине и в Германии спад. Против кого санкции?
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Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
Север Казахстана - аппетитный кусок с полезными ископаемыми. С русскоязычным большинством. Это так - ни к чему...просто фраза.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Николаев Олег, Они и не поймут. Для этого надо повзрослеть.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Kolomiyets Anna, этот север и так с нами. Его никто не планирует вырвать из общего пространства и вступить в НАТО или другие враждебные организации. Похоже ты до сих пор не поняла, почему Украина лишилась Крыма.
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