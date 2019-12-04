Крим не анексували: Казахстан виступив проти України зі скандальною заявою

Казахстан не вважає захоплення українського півострова Крим Росією анексією і називає це слово "дуже важким".
Про це заявив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв Deutsche Welle. Так він відповів на питання, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні: війною і анексією Криму.
"Те, що трапилося, те трапилося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму. По-друге, ніякого страху, як ви говорите, не було, оскільки в нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. Спершу ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", – сказав Токаєв.
Токаєв не вважає захоплення Криму анексією
sputniknews
Він додав, що вважає Мінські угоди, єдиним правовим документом, який може привести в кінцевому підсумку до врегулювання "конфлікту в Україні".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан визнав незаконно анексований Крим нібито частиною Росії.
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