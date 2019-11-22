"Крим наш!" У команді Зеленського розкрили перші деталі операції з повернення півострова

Команда президента України Володимира Зеленського, який нещодавно заявив про відсутність формули деокупації Криму, активно напрацьовує стратегію повернення анексованого Росією українського півострова.

Про це заявив керівник Представництва глави держави в АРК Антон Кориневич в інтерв’ю LB.ua. Він розповів про політико-дипломатичні шляхи, які влада має намір впроваджувати загалом для повернення окупованих територій країни.

"Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму. Ми абсолютно переконані у тому, що Крим – наш. Іншої позиції не може бути. Я не бачу підстав говорити про якісь поступки", – запевнив Кориневич.

Володимир Зеленський

За його словами, майданчиком для цього є робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що входить до складу Комісії з питань правової реформи при президентові. І під час першого її засідання на початку жовтня президент поставив перед ними декілька головних завдань.

"Перше – робота з дискримінаційними положеннями щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Найвідоміший приклад – "кримчани-нерезиденти" (відкрити рахунок у банку можуть лише ті жителі півострова, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи. – Ред.). Друге – напрацювання концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу. Третє – напрацювання стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Плюс вирішення питання щодо притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочини, порушуючи права людини", – повідомив постпред президента в АР Крим.

Антон Кориневич Крим.Реалії

Він зазначив, що комісія відповідає лише за юридичну складову. Що ж стосується політичної, то тут важливими є документи, які були напрацьовані упродовж останніх років.

"Ті законопроєкти, які ми напрацьовуємо, підуть далі – до президента, а потім до Верховної Ради. Тому не думаю, що наша роль у якийсь спосіб знівельована. Ми чітко розуміємо, як нам працювати. У нас поставлене завдання – представити, зокрема, законопроєкт про перехідне правосуддя до кінця 2019 року", – переконує Кориневич.

Поспред президента запевнив, що той готовий на рішучі кроки заради повернення Криму. Мовляв, ніхто не збирається здавати позиції і немає підстав говорити про якісь поступки щодо цього питання.

"Уже шостий рік окупації, і йдеться, насамперед, про реінтеграцію громадян. Потрібно підтримувати зв’язки з тими, хто знає, що таке Україна. І ми цим займаємося", – заявив він.

Однак докладно про те, який саме вигляд матиме стратегія команди Зеленського щодо деокупації і які політичні моменти в ній будуть прописані, розповісти відмовився.

Анексований Крим Главком

"Скажу вам про себе особисто і про тих людей, які зараз працюють в керівництві Представництва. Ми мотивовані на результат. Ми не отримуємо задоволення від самого лише процесу. Я щиро вірю в те, що Україна поверне контроль над Кримом. Якби я думав інакше, то займався би, напевно, чимось іншим", – уникнув відповіді Кориневич.

За його словами, нині ніхто не може сказати, коли Україні врешті вдасться повернути контроль над анексованим Росією півостровом. Але держава має робити все для того, щоб питання Криму не зникало з порядку денного – тримати його на державному і міжнародному рівні.

Він додав, що не як представник президента, а як громадянин України вірить у те, що Крим можна повернути за президентства Путіна.

"Ми його повернемо. Звісно, це було би, мабуть, простіше зробити, якби на чолі Російської Федерації була людина, яка усвідомлює, що таке міжнародне право і цінності міжнародного співтовариства. Розуміємо, що окупована територія півострова є дуже мілітаризованою РФ. Але сьогодні в контексті Криму і Донбасу ми говоримо про політико-дипломатичні шляхи", – підсумував Кориневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня на форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно створити державну стратегію безпечної реінтеграції Донбасу і Криму. Гарант підкреслив, що необхідно розвивати інформаційну та гуманітарну політику щодо тимчасово окупованих територій.

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