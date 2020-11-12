Криклія і посла України не пустили на зустріч із прем'єром Казахстану через фальшиві ПЛР-тести – джерело
Згідно з протоколом, особи, які контактують із прем'єром Казахстану, повинні надати негативні результати тесту на коронавірус
Попередньо, українського міністра та дипломата не пустили на зустріч через їхні ПЛР-тести
Міністра інфраструктури Владислава Криклія та посла України в Казахстані Петра Врублевського нібито не допустили на зустріч із прем'єр-міністром Республіки Аскаром Маміним через фальшиві тести на COVID-19.
Про це OBOZREVATEL повідомило інформоване джерело. Зазначимо, що офіційних коментарів щодо цієї інформації поки немає.
Зустріч українських чиновників із казахстанським прем'єром повинна була відбутися у четвер, 12 листопада.
Згідно з протоколом служби безпеки прем'єр-міністра Республіки Казахстан, як повідомило джерело, у всіх, хто контактує з Маміним, повинен бути при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Криклій та Врублевський на зустріч приїхали нібито з підробленими результатами аналізів.
За даними джерела в Комітеті національної безпеки Казахстану, те, що довідки фальшиві, з'ясувала служба безпеки прем'єр-міністра Маміна.
У результаті Криклія і Врублевського на зустріч із прем'єром не пустили. Можливо, після подібного міжнародного скандалу український міністр повинен задуматися про відставку.
Як писав OBOZREVATEL:
За останній дні стало відомо про зараження COVID-19 багатьох топ-чиновників України. Так, 12 листопада перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що захворів на коронавірус.
Днем раніше про свою хворобу заявив спікер ВР, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков
Також COVID-19 заразилися президент України Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак. Обидва госпіталізовані в "Феофанію". Заявляється, що глава країни та керівник його Офісу почувають себе добре і працюють дистанційно.