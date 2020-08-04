Кравчук сказав, як повертати Крим та чи потрібен референдум щодо Донбасу
Кравчук сказав, чи потрібен референдум по особливому статусу Донбасу. Фото censor.net.ua.
Перший президент України Леонід Кравчук розповів, хто має займатися поверненням анексованого Криму і чи потрібен референдум щодо особливого статусу Донбасу.
В інтерв'ю телеканалу "Україна 24" він нагадав, що питання проведення референдуму вимагає широкого обговорення.
"Є ухвалений закон про референдум, і ми маємо керуватися ним. У переліку винесення питань на референдум Стефанчук (перший заступник глави парламенту) бачить таке питання, але це вимагає широкого обговорення", – пояснив перший президент України.
Кравчук підкреслив, що спершу потрібно виконати всеосяжне припинення вогню на Донбасі.
"Якщо ми далі робитимемо ці кроки і побачимо, що мир можливий і почне діяти на всій території нинішнього конфлікту, то такі питання вже практичного вирішення: економічні, соціальні, духовні. І я вже не бачу такої гострої необхідності в референдумі", – зазначив глава української делегації.
Кравчук також висловився про повернення Криму. На його думку, контактна група по Донбасу не може займатися цим питанням. Для цього необхідна інша делегація з кримськими татарами в складі.
"Необхідно шукати рішення, але паралельно, оскільки в мінській тристоронньої контактній групі неможливо (це робити), тому що люди підготовлені і мають досвід роботи саме в цьому регіоні на Донбасі", – сказав глава української делегації в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".
Крім того, перший президент України розповів про можливість поїздки на окупований Донбас представників України в ТКГ. Він озвучив умови, при яких це стане можливим.
"Їхати маємо, і це необхідно. Однак потрібно їхати тоді, коли припиниться стрілянина і припиниться війна. Але їхати в період, коли снайпери сидять і вичікують, хто де з'явиться, не можна знати їхні наміри", – пояснив Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук 3 серпня провів першу зустріч з членами української делегації в Тристоронньій контактній групі щодо Донбасу. Він торкнувся питання про інформаційне забезпечення переговорного процесу в рамках ТКГ.