Головна Новини
17 вересня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Країна ЄС попередила про загрозу захоплення Криму для ОБСЄ

1.9т Читати матеріал російською

Анексія Криму Росією і окупація частини Донбасу загрожує безпеці ОБСЄ. Правильне функціонування організації залежить від завершення війни між Росією та Україною.

Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на відкритті щорічної зустрічі ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві, повідомляє "Укрінформ". За його словами Росія порушила принципи ОБСЄ.

"П'ять років тому агресія Росії проти України порушила ключові принципи ОБСЄ, такі як територіальна цілісність і непорушність кордонів. Окупація Криму і Донбасу створює загрозу безпеці та функціонуванню ОБСЄ. Врегулювання конфлікту в Україні має вирішальне значення для збереження здатності ОБСЄ будувати безпеку в регіоні і співіснувати між країнами", – сказав Чапутович.

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві

ukrinform.ru

Новини
"Зеленський — серйозний партнер!" В ОБСЄ розкрили обіцянки Путіна

Як писав OBOZREVATEL, глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що "формула Штайнмайера" є найбільш доречною платформою для виконання Мінських домовленостей щодо Донбасу. За його словами, для проходження цим планом є всі необхідні компоненти: "нормандський формат", двостороння контактна група, місія спостерігачів ОБСЄ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Теги
ОБСЄ війна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel