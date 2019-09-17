Країна ЄС попередила про загрозу захоплення Криму для ОБСЄ

Анексія Криму Росією і окупація частини Донбасу загрожує безпеці ОБСЄ. Правильне функціонування організації залежить від завершення війни між Росією та Україною.

Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на відкритті щорічної зустрічі ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві, повідомляє "Укрінформ". За його словами Росія порушила принципи ОБСЄ.

"П'ять років тому агресія Росії проти України порушила ключові принципи ОБСЄ, такі як територіальна цілісність і непорушність кордонів. Окупація Криму і Донбасу створює загрозу безпеці та функціонуванню ОБСЄ. Врегулювання конфлікту в Україні має вирішальне значення для збереження здатності ОБСЄ будувати безпеку в регіоні і співіснувати між країнами", – сказав Чапутович.

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві ukrinform.ru

Як писав OBOZREVATEL, глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що "формула Штайнмайера" є найбільш доречною платформою для виконання Мінських домовленостей щодо Донбасу. За його словами, для проходження цим планом є всі необхідні компоненти: "нормандський формат", двостороння контактна група, місія спостерігачів ОБСЄ.

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