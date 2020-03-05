Глава одного з підкомітетів парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк проголосував проти нового Кабінету міністрів.

Про це він сам зізнався увечері 4 березня на своїй сторінці в Facebook, показавши, як натиснув червону кнопку.

"Голосую проти! Не проти нового уряду! А проти окремих старих міністрів у ньому! І проти голосування "пакетом"!" – пояснив нардеп.

Костюк проголосував проти нового Кабміну Скріншот

Дмитро Костюк голосував проти нового Кабміну Facebook Дмитра Костюка

Нагадаємо, 4 березня пройшло позачергове засідання парламенту, на якому Олексія Гончарука відправили у відставку, а новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль. Змінили також більшу частину міністрів. Досьє на них читайте в нашому ексклюзиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 5 березня пройде нове позачергове засідання ВРУ. Нардепи планують висловити недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

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