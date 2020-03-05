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5 березня • оновлено в 07:41
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"Слуга народу" Костюк єдиний проголосував проти нового Кабміну

5.5т
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Глава одного з підкомітетів парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк проголосував проти нового Кабінету міністрів.

Про це він сам зізнався увечері 4 березня на своїй сторінці в Facebook, показавши, як натиснув червону кнопку.

"Голосую проти! Не проти нового уряду! А проти окремих старих міністрів у ньому! І проти голосування "пакетом"!" – пояснив нардеп.

Костюк проголосував проти нового Кабміну

Костюк проголосував проти нового Кабміну

Скріншот

Дмитро Костюк голосував проти нового Кабміну

Дмитро Костюк голосував проти нового Кабміну

Facebook Дмитра Костюка

Нагадаємо, 4 березня пройшло позачергове засідання парламенту, на якому Олексія Гончарука відправили у відставку, а новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль. Змінили також більшу частину міністрів. Досьє на них читайте в нашому ексклюзиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 5 березня пройде нове позачергове засідання ВРУ. Нардепи планують висловити недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

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Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Олексій Гончарук Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
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филя филя
филя филя
пральна. там еще осталась парочка упоротых кастрюль
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