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Кошовий про Зеленського: наш Вован може "вирубати" Путіна

6.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський міг би представляти Україну в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Таку точку зору висловив друг українського президента і його ексколега з "Вечірнього кварталу" Євген Кошовий в інтерв'ю програмі "Бацман" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я взагалі не розумію, що там (у переговорній групі. – Ред.) робить Медведчук. А, він же ж цей, з ним (із президентом РФ Володимиром Путіним. – Ред.) куми? Бути переговірником... треба, напевно, розмовляти з ним по-чоловічому, а то, може, ще й ляпаса йому (Путіну. – Ред.) дати за те, що він зробив", – заявив друг глави держави.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

Скріншот

Новини
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На думку Кошового, саме це міг би зробити Володимир Зеленський, тому що "Вован качається" у спортзалі.

"Може і врубати. Мені дуже хотілося б. Ти уявляєш, скільки переглядів?!" – звернувся він до журналістки.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

Скріншот

Однак у результаті Кошовий повідомив, що не бачить нікого переговірником, а Зеленський злий на Медведчука.

Як писав OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Євген Кошовий накинувся на представників колишньої влади, порадивши їм не критикувати новообраного президента.

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Особи
Євген КошовийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Чим далі в ліс тим ананасів більше,банани з гілочок висять і Кошовий такий умненький поради роздає. То зайцю дасть пораду, як вовка налякати,а то всім скаже но-но-но щоб зайця не чіпали.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вован качается)))) На качелях?
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Пионер Василий
Пионер Василий
Захаров Дмитрий, На кровате!!!
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