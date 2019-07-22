Колесніков: я спокійно ставлюся до перемог і поразок

Прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колесніков на виборах до Верховної Ради поступився чинному меру міста Дружківка Валерію Гнатенку.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на результати виборчої кампанії.

"За 20 з гаком років у великому спорті я абсолютно спокійно ставлюся до перемог і поразок. Щиро дякую всім виборцям нашого округу за підтримку. Я завжди намагався допомагати дітям і молоді, займався благодійністю і меценатством, і надалі буду продовжувати це робити", - написав він.

Борис Колесніков Facebook Колеснікова

"Переможцю бажаю вирішити численні проблеми, що накопичилися не тільки в Дружківці, але і в цілому в окрузі. А новому парламенту і уряду - в максимально короткий час домогтися миру, як гарантії збереження цілісності і незалежності нашої країни", - підкреслив Колесніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Колесников від імені "Опозиційного блоку" розкритикував економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. На його думку, прописані там положення "вбивають українське сільське господарство".

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