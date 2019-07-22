Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Колесніков: я спокійно ставлюся до перемог і поразок

3.2т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колесніков на виборах до Верховної Ради поступився чинному меру міста Дружківка Валерію Гнатенку.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на результати виборчої кампанії.

"За 20 з гаком років у великому спорті я абсолютно спокійно ставлюся до перемог і поразок. Щиро дякую всім виборцям нашого округу за підтримку. Я завжди намагався допомагати дітям і молоді, займався благодійністю і меценатством, і надалі буду продовжувати це робити", - написав він.

Борис Колесніков

Борис Колесніков

Facebook Колеснікова

"Переможцю бажаю вирішити численні проблеми, що накопичилися не тільки в Дружківці, але і в цілому в окрузі. А новому парламенту і уряду - в максимально короткий час домогтися миру, як гарантії збереження цілісності і незалежності нашої країни", - підкреслив Колесніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Колесников від імені "Опозиційного блоку" розкритикував економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. На його думку, прописані там положення "вбивають українське сільське господарство".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Борис Колесніков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel