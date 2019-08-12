Коаліції "Голоса" та "Слуги народу" не буде? У Зеленського повідомили деталі

Президентська партія "Слуга народу" не проводила переговорів про коаліцію з партією Святослава Вакарчука "Голос".

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава виборчого штабу партії "СН" Олександра Корнієнко, відзначивши, що йому невідомо про "системні" переговори з "Голосом".

"Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є особисте спілкування з окремими депутатами від "Голосу". На рівні партії ми не обговорювали", – пояснив майбутній парламентарій.

Також він підкреслив, що швидше за все в парламенті буде одна фракції, яка сформує більшість: "Це ймовірний варіант розвитку подій".

Зеленський і Вакарчук

Як повідомляв OBOZREVATE , в ЗМІ з'явився попередній список кандидатів на пост заступників глави фракції та голів парламентських комітетів від партії "Слуга народу".

Також партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів в новій Верховній Раді з 22 до 27.

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