Климпуш-Цинцадзе розповіла про наслідки скандального рішення КСУ

Рішення Конституційного суду призвело до недопустимих наслідків і є серйозною загрозою як для країни, так і для кожного громадянина.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 30 жовтня (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Ми всі розуміємо, що це рішення Конституційного суду призвело до реально недопустимих наслідків, які для нас є серйозною загрозою: і для європейської інтеграції, і взагалі для кожного громадянина України", – сказала нардепка.

Вона пояснила, що це стосується моніторингу і контролю за діями влади і в цілому демократичних принципів.

"І до речі, воно суперечить Конституції, в якій записана наша перспектива і наша мета про європейську та євроатлантичну інтеграцію", – підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що реакція на рішення КС повинна бути швидкою але має знаходитися в правовому і конституційному полі.

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