Кива послав у "сра*у" РНБО і назвав електронне декларування "годівницею для іноземних агентів"

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива вважає, що електронне декларування не потрібно і воно є "годівницею для іноземних агентів".

Нардеп був одним з підписантів звернення до Конституційного суду, який скасував кримінальне покарання за недостовірне декларування. У коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News він послав у "сра*у" Раду національної безпеки та оборони.

"У сра*у ці РНБО і їхні засідання. Мені не цікава думка влади", – сказав він.

На думку Ківи, влада "намагається догодити своїм кураторам". Він вважає, що податкові органи здатні впоратися з боротьбою з корупцією.

"Антиконституційна історія з декларуванням всього-на-всього створила певні обставини для заробляння грошей в якості фактора тиску. Я вважаю, що КС ухвалив правомірне рішення і мені плювати на засідання РНБО. У нас є вищий орган, який визначає законність, і цей орган – Конституційний суд", – підкреслив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня РНБО провів засідання після того, як Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

На ньому президент Володимир Зеленський доручив розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.

Також на засіданні Кабміну було ухвалене розпорядження, яким уряд зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити роботу реєстру і відкрити доступ до декларацій чиновників (він був закритий після рішення КС).