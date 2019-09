Кинулася грудьми: Мендель штовхнула журналіста, захищаючи Зеленського. Відео

Прессекретарка Президента України Юлія Мендель силою відштовхнула журналіста, який хотів поставити питання Володимиру Зеленському.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, опублікувавши відповідні кадри.

"Хто може пояснити, в якій цивілізованій країні світу прессекретар президента дозволяє собі подібне в момент, коли журналіст хоче поставити питання першим особам! Це як називається?! Свобода слова?! Ви там у США про нову країну говорите зараз? Ну ось декілька скрінів із "нової країни". На момент, коли мене обрали до ради із захисту свободи слова при президенті, я вже бачив ці кадри. Тому можна створити хоч десять порад, але президент повинен починати з себе і своїм прикладом демонструвати, як потрібно ставитися до ЗМІ", – йдеться в повідомленні.

Зарубіжний журналіст Крістофер Міллер у Twitter опублікував відео "нападу" Мендель на журналіста Сергія Андрушка.

"Зеленський дає інтерв'ю для ЗМІ в Нью-Йорку. Але саме так його пресслужба ставиться до журналістів у Києві", – зазначив він.

Популярний блогер Антон Ходзе в соцмережі опублікував карикатуру, підписавши її: "Авторський курс лекцій Юлії Мендель "Як захистити клієнта від зайвої уваги журналістів".

Пізніше сама Мендель відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy 's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter у відповіді Serhiy Andrushko of @RFERL / @cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe