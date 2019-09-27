Головна Новини
27 вересня • оновлено в 18:40
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Кинулася грудьми: Мендель штовхнула журналіста, захищаючи Зеленського. Відео

72.8т Читати матеріал російською

Прессекретарка Президента України Юлія Мендель силою відштовхнула журналіста, який хотів поставити питання Володимиру Зеленському.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, опублікувавши відповідні кадри.

"Хто може пояснити, в якій цивілізованій країні світу прессекретар президента дозволяє собі подібне в момент, коли журналіст хоче поставити питання першим особам! Це як називається?! Свобода слова?! Ви там у США про нову країну говорите зараз? Ну ось декілька скрінів із "нової країни". На момент, коли мене обрали до ради із захисту свободи слова при президенті, я вже бачив ці кадри. Тому можна створити хоч десять порад, але президент повинен починати з себе і своїм прикладом демонструвати, як потрібно ставитися до ЗМІ", – йдеться в повідомленні.

Новини
У Зеленського "відшили" ГПУ після допиту Мендель: опубліковано заяву

Зарубіжний журналіст Крістофер Міллер у Twitter опублікував відео "нападу" Мендель на журналіста Сергія Андрушка.

Мендель штовхнула журналіста

Мендель штовхнула журналіста

Скріншот

Мендель штовхнула журналіста

Мендель штовхнула журналіста

Скріншот

Мендель штовхнула журналіста

Мендель штовхнула журналіста

Скріншот

"Зеленський дає інтерв'ю для ЗМІ в Нью-Йорку. Але саме так його пресслужба ставиться до журналістів у Києві", – зазначив він.

Популярний блогер Антон Ходзе в соцмережі опублікував карикатуру, підписавши її: "Авторський курс лекцій Юлії Мендель "Як захистити клієнта від зайвої уваги журналістів".

Пізніше сама Мендель відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

Мендель штовхнула журналіста, захищаючи Зеленського

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що їй погрожували в соцмережах і писали "багато неприємних слів".

Також після призначення на посаду Юлія Мендель розійшлася з хлопцем.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
30
Коментарі
572
94
Смішно
16
Цікаво
132
Сумно
135
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Что за хамло этот «журнашлюх»? Во всем цивилизованном мире принято таких прытких мордой в асфальт. Свобода - это не вседозволенность. Свобода - это ПОРЯДОК. А если это убийца-смертник?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Здоровенний бугай-журношлюха кидається на Президента! Застрелити треба було скотину.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Lit Anatoli
Lit Anatoli
В США журналиста пристрелила бы охрана, видимо, охрана Зеленского малоопытна. Мы же не знаем, возможно, пресс-секретарь занимает еще одну должность, охранника.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel